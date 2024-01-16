TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin istediği Stefan Savic'in bonservisi belli oldu!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Bonucci ve Krunic'i renklerine bağlamıştı. Sarı-lacivertliler, listesindeki Stefan Savic için de nabız yoklamaya devam ediyor. Oyuncunun kulübü Atletico Madrid, Karadağlı yıldızın fiyatını belirledi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Tuğçe Erginkoç)
TUĞÇE ERGİNKOÇ Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 11:20 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 11:20
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İspanyol temsilcisi, Karadağlı yıldızın fiyatını belirledi. İşte ayrıntılar...
AS'ta yer alan habere göre Madrid ekibi, Savic için 10 milyon euro bonservis bekliyor.
Atletico Madrid'in, 10 milyon euro teklif edilmesi halinde 33 yaşındaki oyuncuyla yollarını ayırmaya hazır olduğu ifadelerine yer verildi.
9 sezondur İspanyol ekibinde forma giyen Savic'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
STEFAN SAVIC KİMDİR?
8 Ocak 1991 tarihinde Yugoslavya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Borca altyapısında başladı.
Sırasıyla Partizan, Manchester City, Fiorentina ve Atletico Madrid formaları giydi.
Savic, defans hattında stoper olarak görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro...
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