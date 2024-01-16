Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin istediği Stefan Savic'in bonservisi belli oldu!

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin istediği Stefan Savic'in bonservisi belli oldu!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Bonucci ve Krunic'i renklerine bağlamıştı. Sarı-lacivertliler, listesindeki Stefan Savic için de nabız yoklamaya devam ediyor. Oyuncunun kulübü Atletico Madrid, Karadağlı yıldızın fiyatını belirledi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Tuğçe Erginkoç)

TUĞÇE ERGİNKOÇ Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 11:20 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 11:20
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Tuğçe Erginkoç
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin istediği Stefan Savic'in bonservisi belli oldu!

Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, kadrosuna takviye çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin istediği Stefan Savic'in bonservisi belli oldu!

Sarı-lacivertliler defans hattına Bonucci'yi almış orta sahayı ise Krunic'le güçlendirmişti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin istediği Stefan Savic'in bonservisi belli oldu!

Fenerbahçe'nin geniş listesinde, Atletico Madrid'den Stefan Savic de yer alıyordu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin istediği Stefan Savic'in bonservisi belli oldu!

İspanyol temsilcisi, Karadağlı yıldızın fiyatını belirledi. İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin istediği Stefan Savic'in bonservisi belli oldu!

AS'ta yer alan habere göre Madrid ekibi, Savic için 10 milyon euro bonservis bekliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin istediği Stefan Savic'in bonservisi belli oldu!

Atletico Madrid'in, 10 milyon euro teklif edilmesi halinde 33 yaşındaki oyuncuyla yollarını ayırmaya hazır olduğu ifadelerine yer verildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin istediği Stefan Savic'in bonservisi belli oldu!

9 sezondur İspanyol ekibinde forma giyen Savic'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin istediği Stefan Savic'in bonservisi belli oldu!

STEFAN SAVIC KİMDİR?

8 Ocak 1991 tarihinde Yugoslavya'da dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin istediği Stefan Savic'in bonservisi belli oldu!

Profesyonel futbol kariyerine Borca altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin istediği Stefan Savic'in bonservisi belli oldu!

Sırasıyla Partizan, Manchester City, Fiorentina ve Atletico Madrid formaları giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin istediği Stefan Savic'in bonservisi belli oldu!

Savic, defans hattında stoper olarak görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin istediği Stefan Savic'in bonservisi belli oldu!

Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro...

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