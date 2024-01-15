TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Suudi Arabistan'a gidiyor
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0 yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puanı hanesine yazdıran Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Samet Akaydin'i Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'a kiralayan sarı-lacivertlilerde yıldız isim de Suudi Arabistan yolcusu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Sarı-lacivertliler, 36 yaşındaki stoperle sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Bonucci transferiyle büyük yankı uyandıran Fenerbahçe, sezon başında da kadrosuna katmak istediği Rade Krunic'te mutlu sona ulaştı.
Sarı-lacivertliler, Boşnak futbolcuyu satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiraladı.
Bonucci ve Krunic transferleriyle kadrosunu güçlendiren ve forvete de bir takviye yapacağı konuşulan Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.
Sarı-lacivertliler ilk olarak Samet Akaydin'i sezon sonuna kadar Panathinaikos'a kiraladı.
Kadroda düşünülmeyen birkaç isimle daha vedalaşmaya hazırlanan Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
RYAN KENT AL-ETTIFAQ YOLCUSU
Fenerbahçe'de takımdan ayrılması gündemde olan İngiliz sol kanat Ryan Kent'in, Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Suudi Arabistan ekibi Al-Ettifaq'a transfer olmaya yakın olduğu öğrenildi.
4 MİLYON EURO ÖNERİLDİ
Takvim'in haberine göre; Suudi Arabistan kulübünün Fenerbahçe'ye 4 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi.
Ryan Kent, İskoç ekibi Rangers'ın formasını terlettiği dönemde Steven Gerrard'ın öğrencisi olmuştu.
27 yaşındaki oyuncu Al-Ettifaq'a transferi halinde tecrübeli teknik adam ile yeniden bir araya gelecek.
Ryan Kent bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maça çıktı.
İngiliz futbolcu, 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Kent'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
1.76 boyundaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro.
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