Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Suudi Arabistan'a gidiyor

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Suudi Arabistan'a gidiyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0 yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puanı hanesine yazdıran Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Samet Akaydin'i Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'a kiralayan sarı-lacivertlilerde yıldız isim de Suudi Arabistan yolcusu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 12:09
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Suudi Arabistan'a gidiyor

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kalyon Stadyumu'nda konuk olduğu Gaziantep FK'yı İrfan Can Kahveci'nin tek golüyle 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Suudi Arabistan'a gidiyor

Sezonu zirvede noktalayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, ara transfer dönemine bomba gibi bir giriş yaptı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Suudi Arabistan'a gidiyor

Fenerbahçe ilk olarak Union Berlin forması giyen dünyaca ünlü futbolcu Leonardo Bonucci'yi renklerine bağladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Suudi Arabistan'a gidiyor

Sarı-lacivertliler, 36 yaşındaki stoperle sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Suudi Arabistan'a gidiyor

Bonucci transferiyle büyük yankı uyandıran Fenerbahçe, sezon başında da kadrosuna katmak istediği Rade Krunic'te mutlu sona ulaştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Suudi Arabistan'a gidiyor

Sarı-lacivertliler, Boşnak futbolcuyu satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiraladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Suudi Arabistan'a gidiyor

Bonucci ve Krunic transferleriyle kadrosunu güçlendiren ve forvete de bir takviye yapacağı konuşulan Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Suudi Arabistan'a gidiyor

Sarı-lacivertliler ilk olarak Samet Akaydin'i sezon sonuna kadar Panathinaikos'a kiraladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Suudi Arabistan'a gidiyor

Kadroda düşünülmeyen birkaç isimle daha vedalaşmaya hazırlanan Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Suudi Arabistan'a gidiyor

RYAN KENT AL-ETTIFAQ YOLCUSU

Fenerbahçe'de takımdan ayrılması gündemde olan İngiliz sol kanat Ryan Kent'in, Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Suudi Arabistan ekibi Al-Ettifaq'a transfer olmaya yakın olduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Suudi Arabistan'a gidiyor

4 MİLYON EURO ÖNERİLDİ

Takvim'in haberine göre; Suudi Arabistan kulübünün Fenerbahçe'ye 4 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Suudi Arabistan'a gidiyor

Ryan Kent, İskoç ekibi Rangers'ın formasını terlettiği dönemde Steven Gerrard'ın öğrencisi olmuştu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Suudi Arabistan'a gidiyor

27 yaşındaki oyuncu Al-Ettifaq'a transferi halinde tecrübeli teknik adam ile yeniden bir araya gelecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Suudi Arabistan'a gidiyor

Ryan Kent bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Suudi Arabistan'a gidiyor

İngiliz futbolcu, 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

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