FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Batshuayi için karar verildi!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Ara transfer dönemini hareketli geçiren Fenerbahçe'de ayrılığı gündeme gelen isimlerden biri de Belçikalı golcü Michy Batshuayi olmuştu. Yıldız futbolcuyla ilgili karar verildi. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)
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Ancak ne yönetim ne de teknik direktör İsmail Kartal, Batshuayi'yi bırakmaya niyetli görünmüyor.
Birçok kulüp ve menajer, 30 yaşındaki oyuncu için yönetici Selahattin Baki ve sportif direktör Mario Branco'yu arayarak bilgi aldı.
Sarı-lacivertli yönetim, Batshuayi kalitesinde yeni bir ismi bulmasının zor olacağını düşünüyor.
Teknik direktör İsmail Kartal da 22 resmi maçta sadece 914 dakika süre almasına rağmen 9 gol-3 asistlik katkı yapan "Batsman" lakaplı oyuncudan memnun.
Çok astronomik bir rakam gelmedikçe Batshuayi'nin gidişine izin verilmeyecek.
MICHY BATSHUAYI KİMDİR?
2 Ekim 1993 tarihinde Belçika'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Standard Liege altyapısında başladı.
Sırasıyla Marsilya, Chelsea, Dortmund, Valencia, Crystal Palace, Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giydi.
30 yaşındaki deneyimli golcünün sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
Kongo asıllı yıldız, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor. Tecrübeli isim ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Batshuayi, Belçika Milli Takımı ile çıktığı 53 karşılaşmada 27 gole imzasını attı.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon euro...
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