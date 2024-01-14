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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Batshuayi için karar verildi!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Ara transfer dönemini hareketli geçiren Fenerbahçe'de ayrılığı gündeme gelen isimlerden biri de Belçikalı golcü Michy Batshuayi olmuştu. Yıldız futbolcuyla ilgili karar verildi. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 07:49
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Batshuayi için karar verildi!

Bonucci ve Krunic'i renklerine katan Fenerbahçe'nin yıldızlarına da talipler var. Bu isimlerin başında Michy Batshuayi geliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Batshuayi için karar verildi!

Yaz döneminde İngiltere'nin yolunu tutan ancak anlaşmazlıklar nedeniyle geri dönen Belçikalı oyuncu, Dzeko'nun arkasında 2. forvet olmaktan rahatsız.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Batshuayi için karar verildi!

Sabah'ta yer alan habere göre Batshuayi, EURO 2024'te forma giymek için düzenli olarak süre olacağı bir kulübe gitmek istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Batshuayi için karar verildi!

Ancak ne yönetim ne de teknik direktör İsmail Kartal, Batshuayi'yi bırakmaya niyetli görünmüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Batshuayi için karar verildi!

Birçok kulüp ve menajer, 30 yaşındaki oyuncu için yönetici Selahattin Baki ve sportif direktör Mario Branco'yu arayarak bilgi aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Batshuayi için karar verildi!

Sarı-lacivertli yönetim, Batshuayi kalitesinde yeni bir ismi bulmasının zor olacağını düşünüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Batshuayi için karar verildi!

Teknik direktör İsmail Kartal da 22 resmi maçta sadece 914 dakika süre almasına rağmen 9 gol-3 asistlik katkı yapan "Batsman" lakaplı oyuncudan memnun.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Batshuayi için karar verildi!

Çok astronomik bir rakam gelmedikçe Batshuayi'nin gidişine izin verilmeyecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Batshuayi için karar verildi!

MICHY BATSHUAYI KİMDİR?

2 Ekim 1993 tarihinde Belçika'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Batshuayi için karar verildi!

Profesyonel futbol kariyerine Standard Liege altyapısında başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Batshuayi için karar verildi!

Sırasıyla Marsilya, Chelsea, Dortmund, Valencia, Crystal Palace, Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Batshuayi için karar verildi!

30 yaşındaki deneyimli golcünün sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Batshuayi için karar verildi!

Kongo asıllı yıldız, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor. Tecrübeli isim ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Batshuayi için karar verildi!

Batshuayi, Belçika Milli Takımı ile çıktığı 53 karşılaşmada 27 gole imzasını attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Batshuayi için karar verildi!

Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon euro...

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