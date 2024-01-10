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FENERBAHÇE HABERLERİ - Sebastian Szymanski: 1 gol yedik düşünmeliyiz!

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Fenerbahçe evinde Konyaspor'u 7-1 mağlup etti. Karşılaşmanın yıldız oyuncularından Sebastian Szymanski karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 22:20
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Sebastian Szymanski: 1 gol yedik düşünmeliyiz!

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Fenerbahçe evinde Konyaspor'u 7-1'la geçti.

Sarı lacivertlilerin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Sebastian Szymanski: "Çok önemli bir galibiyet elde ettik. Çok iyi bir 3 puan aldık. Mutlu olabiliriz ama 1 maçı daha gol yiyerek tamamladık. Bunun üzerine düşünmeliyiz ama galibiyet için mutluyuz. Bu şekilde devam etmek istiyoruz."

"Bence futbolda bir oyuncu için en güzel şey üç günde bir maç oynamaktır. Bugün de fiziksel olarak ne kadar iyi durumda olduğumuzu gösterdik. İyi bir galibiyet aldık."

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