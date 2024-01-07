Fenerbahçe'den Tottenham'ın yıldızına kanca! Transferde Ryan Kent detayı

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Devre arası için transferde atağa kalkan Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın tecrübeli yıldızına kancayı taktı. Kanarya, futbolcunun sağlık durumu sorun teşkil etmezse imza attırmayı hedefliyor. İşte detaylar...
Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde yoluna doludizgin devam ediyor.
Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselen sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'de ise ezeli rakibi Galatasaray'ın averajla önünde lider konumda bulunuyor.
Sezon sonunda mücadele ettiği tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefleyen Kanarya, devre arası transfer dönemi için kolları sıvadı.
Sezon başında birçok yıldızı transfer eden Fenerbhaçe'de devre arasında kadroyu güçlendirmek için çalışmalar sürüyor.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, takımdan ayrılacak ve takviye yapılacak bölgeler için yoğun mesai harcıyor.
Takvim'de yer alan haberde Ryan Kent'in ayrılması ve sakatlık durumu teşkil etmediği takdirde yönetimin, İngiliz ekibi Tottenham'da oynayan Hırvat yıldız Ivan Perisic'i kadrosuna katmayı düşündüğü aktarıldı.
Sezon başında çapraz bağı yırtılan Perisic, bu sezon Tottenham'da sadece 5 maça çıkabildi.
İngiliz kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek tecrübeli futbolcu, EURO 2024'te de milli takımda görev almayı hedefliyor.
Sol açık ve sağ açık pozisyonlarında oynayabilen Perisic'in güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Perisic daha önce Inter, Bayern Münih, Wolfsburg, Dortmund, Club Brugge, Sochaux, Roaselare ve Hajduk takımlarında da görev yapmıştı.
2017 yılında 45 milyon Euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşan Perisic, Hırvatistan adına 129 maçta 33 gol kaydetti.