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Atletico Madrid Savic için kararını verdi! Fenerbahçe'ye transferi...

Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de stoper arayışları devam ediyor. Sarı lacivertliler Atletico Madrid'in savunma oyuncusu Stefan Savic'i gündemine almıştı. İspanyol devi 32 yaşındaki stoper için transfer kararını verdi. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 14:57
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Atletico Madrid Savic için kararını verdi! Fenerbahçe'ye transferi...

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Atletico Madrid Savic için kararını verdi! Fenerbahçe'ye transferi...

Yönetim, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda hedeflediği futbolcularla görüşmelerini sürdürüyor.

Atletico Madrid Savic için kararını verdi! Fenerbahçe'ye transferi...

Kanarya'da kış transfer döneminde en önemli hedef ise savunma hattına takviye yapmak.

Atletico Madrid Savic için kararını verdi! Fenerbahçe'ye transferi...

Sezon içinde defanstaki sakatlıklardan dolayı canı yanan Fenerbahçe, ara transferde bu bölgeyi kaliteli oyuncularla doldurmanın peşinde.

Atletico Madrid Savic için kararını verdi! Fenerbahçe'ye transferi...

Bu doğrultuda sarı lacivertlilerin gündemine gelen isimlerden biri Atletico Madrid forması giyen Stefan Savic'ti.

Atletico Madrid Savic için kararını verdi! Fenerbahçe'ye transferi...

Fenerbahçeli kurmaylar, 32 yaşındaki stoperi kadroya katmanın yollarını arıyordu.

Atletico Madrid Savic için kararını verdi! Fenerbahçe'ye transferi...

Atletico Madrid ise sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli futbolcu hakkında transfer kararını verdi.

Atletico Madrid Savic için kararını verdi! Fenerbahçe'ye transferi...

Konuyla ilgili sıcak gelişmeyi ise İspanyol basını açıkladı.

Atletico Madrid Savic için kararını verdi! Fenerbahçe'ye transferi...

İşte detaylar...

Atletico Madrid Savic için kararını verdi! Fenerbahçe'ye transferi...

Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün Onefootball.es'ten derlediği habere göre Atletico Madrid, Savic'i sezon sonuna kadar takımda tutmayı hedefliyor.

Atletico Madrid Savic için kararını verdi! Fenerbahçe'ye transferi...

Karadağlı oyuncunun, teknik direktör Simeone'nin demirbaşlarından biri olmasına rağmen son aylarda performansının düştüğü kaydedildi.

Atletico Madrid Savic için kararını verdi! Fenerbahçe'ye transferi...

Ayrıca sezon sonunda kontratı bitecek olan Savic ile sözleşme yenileme görüşmelerinin yapılmamasının futbolcu tarafını düşündüren bir konu olduğuna dikkat çekildi.

Atletico Madrid Savic için kararını verdi! Fenerbahçe'ye transferi...

Ancak Atletico Madrid'in kış pazarında oyuncu kaybetmeye istekli olmadığından Savic'in haziran ayına kadar takımda kalacağı ifade edildi.

Atletico Madrid Savic için kararını verdi! Fenerbahçe'ye transferi...

Öte yandan Atletico'nun, Savic ile kontrat uzatma konusunda futbolcunun bundan sonraki istek ve tavılarına göre hareket edeceği belirtildi.

Atletico Madrid Savic için kararını verdi! Fenerbahçe'ye transferi...

Stefan Savic bu sezon İspanyol ekibinde 13 maçta görev aldı.

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