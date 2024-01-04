Atletico Madrid Savic için kararını verdi! Fenerbahçe'ye transferi...

Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün Onefootball.es'ten derlediği habere göre Atletico Madrid, Savic'i sezon sonuna kadar takımda tutmayı hedefliyor.

Karadağlı oyuncunun, teknik direktör Simeone'nin demirbaşlarından biri olmasına rağmen son aylarda performansının düştüğü kaydedildi.