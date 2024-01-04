Atletico Madrid Savic için kararını verdi! Fenerbahçe'ye transferi...
Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de stoper arayışları devam ediyor. Sarı lacivertliler Atletico Madrid'in savunma oyuncusu Stefan Savic'i gündemine almıştı. İspanyol devi 32 yaşındaki stoper için transfer kararını verdi. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ
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Sezon içinde defanstaki sakatlıklardan dolayı canı yanan Fenerbahçe, ara transferde bu bölgeyi kaliteli oyuncularla doldurmanın peşinde.
Bu doğrultuda sarı lacivertlilerin gündemine gelen isimlerden biri Atletico Madrid forması giyen Stefan Savic'ti.
Fenerbahçeli kurmaylar, 32 yaşındaki stoperi kadroya katmanın yollarını arıyordu.
Atletico Madrid ise sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli futbolcu hakkında transfer kararını verdi.
Konuyla ilgili sıcak gelişmeyi ise İspanyol basını açıkladı.
İşte detaylar...
Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün Onefootball.es'ten derlediği habere göre Atletico Madrid, Savic'i sezon sonuna kadar takımda tutmayı hedefliyor.
Karadağlı oyuncunun, teknik direktör Simeone'nin demirbaşlarından biri olmasına rağmen son aylarda performansının düştüğü kaydedildi.
Ayrıca sezon sonunda kontratı bitecek olan Savic ile sözleşme yenileme görüşmelerinin yapılmamasının futbolcu tarafını düşündüren bir konu olduğuna dikkat çekildi.
Ancak Atletico Madrid'in kış pazarında oyuncu kaybetmeye istekli olmadığından Savic'in haziran ayına kadar takımda kalacağı ifade edildi.
Öte yandan Atletico'nun, Savic ile kontrat uzatma konusunda futbolcunun bundan sonraki istek ve tavılarına göre hareket edeceği belirtildi.
Stefan Savic bu sezon İspanyol ekibinde 13 maçta görev aldı.
Karadağlı stoper bu karşılaşmalarsa gol ya da asist katkısı sağlayamadı.
1.87 boyundaki defans kariyerinde Fiorentina, Partizan ve Manchester City gibi kulüplerde de ter dökmüştü.
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