Haberler Fenerbahçe 'İstanbul'da parti yok' Dünya basını Fenerbahçe - Galatasaray derbisini böyle gördü

'İstanbul'da parti yok' Dünya basını Fenerbahçe - Galatasaray derbisini böyle gördü

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 18. haftası dev derbiye sahne oldu. Fenerbahçe, Kadıköy Ülker Stadyumu'nda ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk etti. Zorlu mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi ve iki takım da birer puana razı oldu. Dünya basını da Fenerbahçe - Galatasaray derbisine yakın ilgi gösterdi. İşte o haberler... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 23:16 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 23:20
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BURAK ŞENTÜRK
'İstanbul'da parti yok' Dünya basını Fenerbahçe - Galatasaray derbisini böyle gördü

Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında dev derbide kozlarını paylaştı.

'İstanbul'da parti yok' Dünya basını Fenerbahçe - Galatasaray derbisini böyle gördü

Zirve yarışını yakından ilgilendiren müsabaka 0-0 eşitlikle sona erdi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

'İstanbul'da parti yok' Dünya basını Fenerbahçe - Galatasaray derbisini böyle gördü

Bu sonuçla iki takım da 44 puana ulaştı. Fenerbahçe averajla liderliğini sürdürdü.

'İstanbul'da parti yok' Dünya basını Fenerbahçe - Galatasaray derbisini böyle gördü

Dünya basını da Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan maça yakın ilgi gösterdi.

İşte o manşetler...

'İstanbul'da parti yok' Dünya basını Fenerbahçe - Galatasaray derbisini böyle gördü

"HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI"
İspanyol basınından Marca: Adil bir 0-0... Maçtan çıkan sonuç biraz hayal kırıklığı yarattı.

'İstanbul'da parti yok' Dünya basını Fenerbahçe - Galatasaray derbisini böyle gördü

"HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEDİ"
Fransız basınından L'Équipe: Bu beraberlik Türkiye Süper Ligi'nde hiçbir şeyi değiştirmedi.

'İstanbul'da parti yok' Dünya basını Fenerbahçe - Galatasaray derbisini böyle gördü

"GÖRECEKLERİ FAZLA BİR ŞEY YOKTU"
Rumen basınından gsp.ro: Maçta 45 bin seyirci vardı ama görecekleri fazla bir şey yoktu.

'İstanbul'da parti yok' Dünya basını Fenerbahçe - Galatasaray derbisini böyle gördü

"İKİ TAKIM DA ZİRVEDE"
İspanyol basınından AS: Golsüz eşitlik iki takımı da aynı puanla zirvede tuttu.

'İstanbul'da parti yok' Dünya basını Fenerbahçe - Galatasaray derbisini böyle gördü

"KEYİFSİZ GEÇEN MAÇ"
Hollanda basınından RTL nieuws: Keyifsiz geçen maçta uzun süre neredeyse hiç pozisyon yaratılmadı.

'İstanbul'da parti yok' Dünya basını Fenerbahçe - Galatasaray derbisini böyle gördü

"İSTANBUL'DA PARTİ YOK"
Peru medyasından RPP.pe: İstanbul'da parti yoktu. Buna rağmen iki takım da en yakın rakiplerine karşı avantajını sürdürdü.

'İstanbul'da parti yok' Dünya basını Fenerbahçe - Galatasaray derbisini böyle gördü

"İKİ TAKIM DA İSTANBUL'DA SIKILDI"
İspanyol basınından Ole: İyi bir maç vaadine rağmen Fenerbahçe ve Galatasaray, İstanbul'da sıkıldı.

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