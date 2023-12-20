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Kayserispor - Fenerbahçe maçında bir penaltı daha! İşte o pozisyon

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Mondihome Kayserispor'un konuğu oldu. Sarı-lacivertliler, mücadelenin 77. dakikasında penaltı kazandı. Djiku'nun ceza sahası içinde kafayla içeri çevirdiği topun Kayserisporlu futbolcunun eline çarpması sonrası VAR'dan pozisyonu inceleyen hakem Zorbay Küçük, beyaz noktayı gösterdi. İşte o pozisyon...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 18:42 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 18:54
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Kayserispor - Fenerbahçe maçında bir penaltı daha! İşte o pozisyon

Fenerbahçe ile Mondihome Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın 77. dakikasında penaltı kazandı.

Alexander Djiku'nun ceza sahası içinde kafayla çevirdiği topun Kayserisporlu futbolcunun eline çarpması sonrası hakem Zorbay Küçük, VAR'a çağrıldı. Monitörden pozisyonu inceleyen Zorbay Küçük beyaz noktayı gösterdi.

Penaltıda topun başına geçen Michy Batshuayi, fileleri havalandırmayı başardı.

İşte o pozisyon...

Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır

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