Kayserispor - Fenerbahçe maçında bir penaltı daha! İşte o pozisyon

Fenerbahçe ile Mondihome Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın 77. dakikasında penaltı kazandı.
Alexander Djiku'nun ceza sahası içinde kafayla çevirdiği topun Kayserisporlu futbolcunun eline çarpması sonrası hakem Zorbay Küçük, VAR'a çağrıldı. Monitörden pozisyonu inceleyen Zorbay Küçük beyaz noktayı gösterdi.
Penaltıda topun başına geçen Michy Batshuayi, fileleri havalandırmayı başardı.
İşte o pozisyon...
Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır
Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır