Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fulham'ın golcüsü Fenerbahçe'ye geliyor! Görüşmeler başladı

TRANSFER HABERİ - Fulham'ın golcüsü Fenerbahçe'ye geliyor! Görüşmeler başladı

Batshuayi ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe'de golcü operasyonu başladı. Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarını sıklaştıran yönetim Premier Lig'in golcüsünü gündemine aldı. Sarı lacivertliler Fulham'dan ayrılmaya hazırlanan yıldız oyuncu için bilgi istedi. İşte detaylar... | (Enes Cevahirci / Dış haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 18:37 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 18:40
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ENES CEVAHİRCİ
TRANSFER HABERİ - Fulham'ın golcüsü Fenerbahçe'ye geliyor! Görüşmeler başladı

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fulham'ın golcüsü Fenerbahçe'ye geliyor! Görüşmeler başladı

Batshuayi ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı lacivertli yönetim yıldız oyuncunun alternatiflerini aramaya başladı.

TRANSFER HABERİ - Fulham'ın golcüsü Fenerbahçe'ye geliyor! Görüşmeler başladı

3 TALİP BİRDEN!

Formasını Edin Dzeko'ya kaptıran Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe serüveni sona erebilir.

TRANSFER HABERİ - Fulham'ın golcüsü Fenerbahçe'ye geliyor! Görüşmeler başladı

EURO 2024'te Belçika Milli Takımı ile boy göstermek isteyen yıldız oyuncu düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERİ - Fulham'ın golcüsü Fenerbahçe'ye geliyor! Görüşmeler başladı

30 yaşındaki forvet oyuncusuna 3 talip birden çıktı.

TRANSFER HABERİ - Fulham'ın golcüsü Fenerbahçe'ye geliyor! Görüşmeler başladı

Club Brugge, Antwerp ve Genoa kulüpleri, Batshuayi'nin transferi için nabız yokluyor.

TRANSFER HABERİ - Fulham'ın golcüsü Fenerbahçe'ye geliyor! Görüşmeler başladı

Pazarlıklarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi, istediği ücretleri bulması halinde Belçikalı oyuncu ile veda kararı alacak.

TRANSFER HABERİ - Fulham'ın golcüsü Fenerbahçe'ye geliyor! Görüşmeler başladı

Dzeko'nun performansından memnun olan teknik heyet, yönetimden Dzeko'yu yedekleyecek bir oyuncunun transfer edilmesinin talep etti.

TRANSFER HABERİ - Fulham'ın golcüsü Fenerbahçe'ye geliyor! Görüşmeler başladı

Listesine birçok golcü ismi alan sarı lacivertliler son olarak Premier Lig'in yıldızına kancayı taktı.

TRANSFER HABERİ - Fulham'ın golcüsü Fenerbahçe'ye geliyor! Görüşmeler başladı

Brezilya basınında yer alan ve fotomac.com.tr'den Enes Cevahirci'nin derlediği haberde Fenerbahçe, Fulham forması giyen Carlos Vinicius için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ - Fulham'ın golcüsü Fenerbahçe'ye geliyor! Görüşmeler başladı

Haberde, Fulham kulübünün 28 yaşındaki Brezilyalı yıldıza gelen teklifleri değerlendireceği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fulham'ın golcüsü Fenerbahçe'ye geliyor! Görüşmeler başladı

Fenerbahçe'nin yanı sıra Palmeiras, Olympiacos Sevilla ve Valencia'nın oyuncu hakkında kulübünden bilgi istedi.

TRANSFER HABERİ - Fulham'ın golcüsü Fenerbahçe'ye geliyor! Görüşmeler başladı

Carlos Vinicius bu sezon Fulham formasıyla 12 maçta görev alırken 3 gol kaydetti.

TRANSFER HABERİ - Fulham'ın golcüsü Fenerbahçe'ye geliyor! Görüşmeler başladı

28 yaşındaki forvet oyuncusu kariyerinde Tottenham, Benfica, Monaco, Napoli ve PSV Eindhoven gibi önemli takımlarda forma giydi.

TRANSFER HABERİ - Fulham'ın golcüsü Fenerbahçe'ye geliyor! Görüşmeler başladı

Piyasa değeri 6 milyon Euro olan Vinicius'un kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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