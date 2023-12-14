TRANSFER HABERİ - Fulham'ın golcüsü Fenerbahçe'ye geliyor! Görüşmeler başladı
Batshuayi ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe'de golcü operasyonu başladı. Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarını sıklaştıran yönetim Premier Lig'in golcüsünü gündemine aldı. Sarı lacivertliler Fulham'dan ayrılmaya hazırlanan yıldız oyuncu için bilgi istedi. İşte detaylar... | (Enes Cevahirci / Dış haberler)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 18:37 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 18:40
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EURO 2024'te Belçika Milli Takımı ile boy göstermek isteyen yıldız oyuncu düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.
30 yaşındaki forvet oyuncusuna 3 talip birden çıktı.
Club Brugge, Antwerp ve Genoa kulüpleri, Batshuayi'nin transferi için nabız yokluyor.
Pazarlıklarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi, istediği ücretleri bulması halinde Belçikalı oyuncu ile veda kararı alacak.
Dzeko'nun performansından memnun olan teknik heyet, yönetimden Dzeko'yu yedekleyecek bir oyuncunun transfer edilmesinin talep etti.
Listesine birçok golcü ismi alan sarı lacivertliler son olarak Premier Lig'in yıldızına kancayı taktı.
Brezilya basınında yer alan ve fotomac.com.tr'den Enes Cevahirci'nin derlediği haberde Fenerbahçe, Fulham forması giyen Carlos Vinicius için harekete geçti.
Haberde, Fulham kulübünün 28 yaşındaki Brezilyalı yıldıza gelen teklifleri değerlendireceği belirtildi.
Fenerbahçe'nin yanı sıra Palmeiras, Olympiacos Sevilla ve Valencia'nın oyuncu hakkında kulübünden bilgi istedi.
Carlos Vinicius bu sezon Fulham formasıyla 12 maçta görev alırken 3 gol kaydetti.
28 yaşındaki forvet oyuncusu kariyerinde Tottenham, Benfica, Monaco, Napoli ve PSV Eindhoven gibi önemli takımlarda forma giydi.
Piyasa değeri 6 milyon Euro olan Vinicius'un kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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