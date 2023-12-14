TRANSFER HABERİ - Fulham'ın golcüsü Fenerbahçe'ye geliyor! Görüşmeler başladı

Pazarlıklarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi, istediği ücretleri bulması halinde Belçikalı oyuncu ile veda kararı alacak.

Dzeko'nun performansından memnun olan teknik heyet, yönetimden Dzeko'yu yedekleyecek bir oyuncunun transfer edilmesinin talep etti.