Haberler Fenerbahçe İsmail Kartal'ın derbi karnesi belli oldu!

İsmail Kartal'ın derbi karnesi belli oldu!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'la derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, daha önce 8 derbi maçına çıktı. İşte Kartal'ın derbi karnesi...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2023 Cuma 13:46
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İsmail Kartal'ın derbi karnesi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da Dolmabahçe'de karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin teknik patronu İsmail Kartal da, 19 ay sonra Beşiktaş derbisine çıkacak. Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe ile 3 farklı dönemde Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı mücadele etti. İsmail Kartal, Beşiktaş'la oynanan 3 lig maçında 2 galibiyet elde ederken, 1 müsabakadan ise beraberlikle ayrıldı. Kartal, Galatasaray'a karşı da 4 maçta takımın başındaydı. Ligde 2 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşayan Kartal, 2014 TFF Süper Kupa'da Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı penaltı atışlarıyla yendiği mücadelede de şampiyonluk yaşadı.

BEŞİKTAŞ'A KARŞI 9. MAÇ

İsmail Kartal, Beşiktaş'la 4 farklı takımın teknik direktörü olarak karşılaştı. Fenerbahçe, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Konyaspor'u çalıştıran Kartal, siyah-beyazlılarla ligde 8 kez oynadı. Tecrübeli çalıştırıcı, bu süreçte 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

İSMAİL KARTAL'IN DERBİ KARŞILAŞMALARI ŞÖYLE:

2021-2022

Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1

Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0

2014-2015

Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 0

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 0

Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe: 2

Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1

Fenerbahçe: 3 - Galatasaray: 2 (Süper Kupa)

DİĞER
Son dakika haberi: Ali Palabıyık'tan şok itiraf! "Kariyerimi bitiren maç..."
Başkan Erdoğan'dan Yunanistan dönüşü uçakta önemli açıklamalar
Aslan'ı düşündüren konu! 1 milyarlık tehlike...
Fırtına'ya sürpriz orta saha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Krunic müjdesi! Yeni teklif...
Ocakta imzayı atacak
AÖF SINAV SONUÇLARI 2023 | Açıköğretim Fakültesi ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
8 Aralık 2023 Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?
YUNANİSTAN VİZE MUAFİYETİ | 🏝️Yunan adalarına vize kalktı mı? Hangi adalarda vize kaldırıldı?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal'ın derbi karnesi belli oldu! Kartal'ın derbi karnesi belli oldu! 13:45
Krunic müjdesi! Yeni teklif... Krunic müjdesi! Yeni teklif... 13:22
G.Saray'da beklenmedik ayrılık! Ziyech... G.Saray'da beklenmedik ayrılık! Ziyech... 13:10
Antalya evinde Karagümrük'ü ağırlıyor! Antalya evinde Karagümrük'ü ağırlıyor! 13:04
Aston Villa - Arsenal maçı ne zaman? Aston Villa - Arsenal maçı ne zaman? 13:01
Wolverhampton - Nottingham Forest maçı ne zaman? Wolverhampton - Nottingham Forest maçı ne zaman? 12:58
Daha Eski
Sheffield United - Brentford maçı ne zaman? Sheffield United - Brentford maçı ne zaman? 12:55
Manchester United - Bournemouth maçı ne zaman? Manchester United - Bournemouth maçı ne zaman? 12:52
Brighton - Burnley maçı ne zaman? Brighton - Burnley maçı ne zaman? 12:49
Crystal Palace - Liverpool maçı ne zaman? Crystal Palace - Liverpool maçı ne zaman? 12:45
Sakaryaspor - Giresunspor maçı ne zaman? Sakaryaspor - Giresunspor maçı ne zaman? 12:34
Ümraniyespor - Keçiörengücü maçı ne zaman? Ümraniyespor - Keçiörengücü maçı ne zaman? 12:31