Fenerbahçe'den Szymanski kararı! Gelecek tüm teklifler...

Sezon başında 9.7 milyon Euro karşılığında Dinamo Moskova'dan alınan Szymanski için sarı-lacivertlilerin düşündüğü bonservis bedeli minimum 20 milyon Euro. 2027 yılına kadar anlaşması olan futbolcunun Şampiyonlar Ligi hayali olduğu biliniyor. Fenerbahçe bu hedefe ulaşamazsa oyuncuyu elde tutmak zorlaşabilir.