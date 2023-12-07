Fenerbahçe'den Szymanski kararı! Gelecek tüm teklifler...
Fenerbahçe'de süpriz Szymanski gelişmesi yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin, İngiliz devi Liverpool'un ciddi şekilde ilgilendiği Polonyalı yıldız ile ilgili gelecek tüm tekliflere karşı tavrı net. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe, bu sezon hem ligde hem Avrupa'da başarı hedefliyor.
Sarı-lacivertliler, sezon başında bu doğrultuda birçok yıldızı kadrosuna kattı.
Bu yıldızların başında da Sebastian Szymanski geliyor.
Fenerbahçe'nin Arda Güler'in boşluğunu doldurmak için renklerine kattığı Sebastian Szymanski, hem kendi yıldızını parlatıyor hem de Avrupa kulüplerinin iştahını kabartıyor.
24 yaşındaki oyuncu, 25 resmi maçta 10 gol-9 asiste imza atarken 2019'dan bu yana kendisini takipte olan Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un da takdirini topluyor.
Alman hoca, Szymnaski'yi takımında görmek istediğini İngiliz ekibine bildirmiş durumda.
Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe'nin gelecek tüm tekliflere karşı tavrı net: "Ocak ayında gelmeyin."
Sezon başında 9.7 milyon Euro karşılığında Dinamo Moskova'dan alınan Szymanski için sarı-lacivertlilerin düşündüğü bonservis bedeli minimum 20 milyon Euro. 2027 yılına kadar anlaşması olan futbolcunun Şampiyonlar Ligi hayali olduğu biliniyor. Fenerbahçe bu hedefe ulaşamazsa oyuncuyu elde tutmak zorlaşabilir.
Polonyalı yıldız, bu sezon 17'si ilk 11 olmak üzere 25 kez sarı-lacivertli formayı giydi ve 19 gol, 9 asistlik performans sergiledi.
24 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri 18 milyon euro.