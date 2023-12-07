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Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi mesaisi devam ediyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, derbi maçında Beşiktaş'la karşılaşacak. Sarı-lacivertliler bu mücadelenin hazırlıklarını sürdürürken King gribal enfeksiyon sebebiyle, Zajc ile Becao ise sakatlıklarından dolayı takımda yer almadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 14:01
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Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi mesaisi devam ediyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15'inci haftasında 9 Aralık Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idmanın ilk bölümü basına açık gerçekleştirildi. Isınma ve koşu ile başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular dar alanda top kapma çalışmaları yaptı. Sarı-lacivertli ekipte King gribal enfeksiyon sebebiyle, Zajc ile Becao ise sakatlıklarından dolayı takımda yer almadı.

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla noktalayacak.

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