FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e iki İngiliz talip birden!

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna devam eden Fenerbahçe'de sezonun en istikrarlı isimlerinden biri de İsmail Yüksek oldu. Fenerbahçe'nin parlayan isimlerinden olan İsmail Yüksek'in adı İngiliz ekipleriyle anılmaya başlandı. Özellikle Milli Takım'da oynadığı karşılaşmalarla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çeken 24 yaşındaki oyuncu için önemli kulüpler devrede… İddialara göre Newcastle United ile Fulham'ın ocak ayında Yüksek için harekat başlatacağı belirtildi. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 21 karşılaşmada görev alan İsmail Yüksek, 1 gol atarken 2 de asist yaptı. Yıldız ismin sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. İSMAİL YÜKSEK KİMDİR? 26 Ocak 1999 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Yıldırım Belediyesi'nde başladı. Ardından Gölcükspor'a transfer oldu. 2020'de Gölcükspor'dan 65 bin euro karşılığında Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. Sırasıyla Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor'a kiralandı. 1.83 cm boyundaki İsmail Yüksek, orta sahanın merkezinde görev yapıyor. 23 yaşındaki genç futbolcu ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. İsmail Yüksek, 12 kez A Milli Futbol Takımı'nın formasını giydi ve 1 gol kaydetti. Başarılı ismin güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon euro…