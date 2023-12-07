Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e iki İngiliz talip birden!

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e iki İngiliz talip birden!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Bu sezon Fenerbahçe formasıyla başarılı bir grafik çizen İsmail Yüksek, transfer piyasasında adından söz ettiriyor. Genç futbolcuya iki İngiliz takımı talip oldu. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 08:48
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e iki İngiliz talip birden!

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna devam eden Fenerbahçe'de sezonun en istikrarlı isimlerinden biri de İsmail Yüksek oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e iki İngiliz talip birden!

Fenerbahçe'nin parlayan isimlerinden olan İsmail Yüksek'in adı İngiliz ekipleriyle anılmaya başlandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e iki İngiliz talip birden!

Özellikle Milli Takım'da oynadığı karşılaşmalarla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çeken 24 yaşındaki oyuncu için önemli kulüpler devrede...

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e iki İngiliz talip birden!

İddialara göre Newcastle United ile Fulham'ın ocak ayında Yüksek için harekat başlatacağı belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e iki İngiliz talip birden!

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 21 karşılaşmada görev alan İsmail Yüksek, 1 gol atarken 2 de asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e iki İngiliz talip birden!

Yıldız ismin sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e iki İngiliz talip birden!

İSMAİL YÜKSEK KİMDİR?

26 Ocak 1999 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Yıldırım Belediyesi'nde başladı. Ardından Gölcükspor'a transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e iki İngiliz talip birden!

2020'de Gölcükspor'dan 65 bin euro karşılığında Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. Sırasıyla Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor'a kiralandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e iki İngiliz talip birden!

1.83 cm boyundaki İsmail Yüksek, orta sahanın merkezinde görev yapıyor. 23 yaşındaki genç futbolcu ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe'den Szymanski kararı!
Batshuayi'den transfer kararı! Ayrılık...
SAKLA BENİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE
📺 Sakla Beni 6. Bölüm FULL İZLE
MEMUR MAAŞ HESAPLAMASI 2024 | Doktor, öğretmen, polis, hemşire... Kim ne kadar maaş alacak?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manisa FK - Kastamonuspor | CANLI İZLE Manisa FK - Kastamonuspor | CANLI İZLE 09:13
O isme büyük övgü! "Çalışkan oyunu dikkat çekti" O isme büyük övgü! "Çalışkan oyunu dikkat çekti" 09:01
İki İngiliz ekibi devrede! Harekat başlıyor İki İngiliz ekibi devrede! Harekat başlıyor 08:48
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 7 Aralık bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 7 Aralık bugün kimin maçı var? 08:30
Fenerbahçe'den Szymanski kararı! Fenerbahçe'den Szymanski kararı! 01:21
ManU Chelsea'yi devirdi! ManU Chelsea'yi devirdi! 01:19
Daha Eski
Man City'e şok skor! Man City'e şok skor! 01:18
Man City'e şok skor! Man City'e şok skor! 01:17
F.Bahçe Beko deplasmanda kaybetti! F.Bahçe Beko deplasmanda kaybetti! 01:05
Liverpool hata yapmadı! Liverpool hata yapmadı! 00:59
Dortmund saf dışı kaldı! Dortmund saf dışı kaldı! 00:59
Kupada inanılmaz pozisyon! Öyle bir gol kaçtı ki... Kupada inanılmaz pozisyon! Öyle bir gol kaçtı ki... 22:40