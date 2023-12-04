İrfan Can Kahveci: İlk derbi galibiyetimizi almak istiyoruz!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında EMS Yapı Sivasspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE O AÇIKLAMALAR:

"Hafta içi kötü bir sonuç aldık. Bundan hemen kurtulmak istiyorduk. Taraftarımıza, galibiyeti ne kadar istediğimizi göstermek istedik. Goller bulduk. Ben de güzel bir gol attığım için mutluyum. Çalımın sırrı, Hurşut Meriç. Ben altyapıdan çıktığımda o hep yapıyordu, ondan göre göre yaptım. Yapınca da hoşuma gitti. Devam ettiriyorum. Rakipler bazen yiyorlar, bazen yemiyorlar. Tam noktasında yaptığında daha etkili oluyor bugünkü gibi. Güzel oldu gol. 2-3 haftadır bekliyordum gol atmak için. Çok sevdiğim, yakın bir ağabeyimin babası vefat etmişti. Mekanı cennet olsun. Onun için gol atmayı bekliyordum, ona armağan ediyorum."

Beşiktaş maçında, ilk derbi galibiyetimizi almak istiyoruz. Bugünden başlayarak galibiyet serisi yakalamak istiyoruz.