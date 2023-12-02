Fenerbahçe 111-79 Çankaya Üniversitesi (MAÇ SONUCU ÖZET)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 13. haftasında Fenerbahçe, Çankaya Üniversitesi'ni 111-79 mağlup etti.
MÜCADELEDEN DETAYLAR
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Erhan Gürsel, Ramazan Sezer Baran, Kadir Giray Esen
Fenerbahçe: Emma Meesseman 16, Sevgi Uzun 17, Kayla McBride 12, Şerife Alperi Onar 15, Natasha Howard 25, Sudenur Akarpa, Duygu Özen 7, Selin Rachel Gül, İdil Saçalır 3, Kayla Mc Bride 12, Kitua Laksa 16
Başantrenör: Valerie Jeanne Garnier
Çankaya Üniversitesi: Shatori Walker 16, Nathalie Fontaine 3, Gülse Uğur 5, Melike Yalçınkaya 15, Gizem Tüzün 3, Vionise Pierre Louis 32, Heja Yıldırım, Nisanur Barmakçı, Feryal Defne Atlı, Melike Tuğba Oral 5
Başantrenör: Hasan Çağrı Özek
1. Periyot: 35-28 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 60-44 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 91-66 (Fenerbahçe lehine)