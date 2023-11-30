TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya piyango! İngilizler talip oldu

Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi ve Trendyol Süper Lig'e de bomba gibi bir başlangıca imza attı.
Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi ve Trendyol Süper Lig'e de bomba gibi bir başlangıca imza attı.
Ama sarı-lacivertliler son 3 maçında 1 galibiyet alabildi.
Buna karşın Kanarya, ezeli rakibi Galatasaray'ın önünde averaj farkıyla liderliğini koruyor.
Avrupa'da da son olarak Ludogorets'e kaybeden Fenerbahçe, bu kulvarda da liderliğini koruyor.
Sarı-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi'nde Nordsjaelland ile karşılaşacak.
Şampiyonluk yarışında küçük yaralar alsa da liderliğini sürdüren Kanarya'nın yıldız oyuncularının talipleri artıyor.
Buna karşın Fenerbahçe'nin Norveçli kanat oyuncusu Joshua King ile ilgili flaş bir tansfer iddiası öne sürüldü.
İddiaya göre İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Albion'ın Fenerbahçeli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.
Takvim'in haberine göre; Ayrıca Ada takımının devre arasında 31 yaşındaki futbolcu için teklif yapacağı ifade edildi.
Fenerbahçe'de az forma şansı bulan Norveçli futbolcunun da WBA'nın teklifine sıcak baktığı öğrenildi.
King'in kontratı sezon sonu sona erecek.
Yıldız oyuncu bu sezon 11 maça çıktı ve 4 gol 3 asist kaydetti.
Fenerbahçe Norveçli oyuncuyu 2022/23 sezonunun başında Watford'dan bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.
King, profesyonel futbol kariyerine Manchester United'ta başladı. Tecrübeli golcü 2010 ile 2013 yılları arasında Preston, Borussia Mönchengladbach, Hull City ve Blackburn Rovers'ta kiralık olarak forma giydi.
2013'te Blackburn Rovers'ın kadrosuna kattığı Joshua King, 2015 yılında Bournemouth'a transfer oldu. Bournemouth formasıyla 173 maçta 48 gol kaydeden Norveçli forvet, 1 Şubat 2021'de Everton'ın yolunu tuttu. Joshua King yarım sezonluk Everton macerasının ardından 2021 yazında Watford ile sözleşme imzaladı.