Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya piyango! İngilizler talip oldu

TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya piyango! İngilizler talip oldu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan ve Avrupa'da yoluna devam eden Fenerbahçe'de, ocak ayı transfer dönemi hareketli geçecek. Sarı-lacivertlilerde bu sezon yeteri kadar süre bulamayan yıldız isme, İngiltere'den talip çıktığı belirtildi. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 11:02
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TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya piyango! İngilizler talip oldu

Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi ve Trendyol Süper Lig'e de bomba gibi bir başlangıca imza attı.

TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya piyango! İngilizler talip oldu

Ama sarı-lacivertliler son 3 maçında 1 galibiyet alabildi.

TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya piyango! İngilizler talip oldu

Buna karşın Kanarya, ezeli rakibi Galatasaray'ın önünde averaj farkıyla liderliğini koruyor.

TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya piyango! İngilizler talip oldu

Avrupa'da da son olarak Ludogorets'e kaybeden Fenerbahçe, bu kulvarda da liderliğini koruyor.

TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya piyango! İngilizler talip oldu

Sarı-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi'nde Nordsjaelland ile karşılaşacak.

TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya piyango! İngilizler talip oldu

Şampiyonluk yarışında küçük yaralar alsa da liderliğini sürdüren Kanarya'nın yıldız oyuncularının talipleri artıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya piyango! İngilizler talip oldu

Buna karşın Fenerbahçe'nin Norveçli kanat oyuncusu Joshua King ile ilgili flaş bir tansfer iddiası öne sürüldü.

TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya piyango! İngilizler talip oldu

İddiaya göre İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Albion'ın Fenerbahçeli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya piyango! İngilizler talip oldu

Takvim'in haberine göre; Ayrıca Ada takımının devre arasında 31 yaşındaki futbolcu için teklif yapacağı ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya piyango! İngilizler talip oldu

Fenerbahçe'de az forma şansı bulan Norveçli futbolcunun da WBA'nın teklifine sıcak baktığı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya piyango! İngilizler talip oldu

King'in kontratı sezon sonu sona erecek.

TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya piyango! İngilizler talip oldu

Yıldız oyuncu bu sezon 11 maça çıktı ve 4 gol 3 asist kaydetti.

TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya piyango! İngilizler talip oldu

Fenerbahçe Norveçli oyuncuyu 2022/23 sezonunun başında Watford'dan bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya piyango! İngilizler talip oldu

King, profesyonel futbol kariyerine Manchester United'ta başladı. Tecrübeli golcü 2010 ile 2013 yılları arasında Preston, Borussia Mönchengladbach, Hull City ve Blackburn Rovers'ta kiralık olarak forma giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya piyango! İngilizler talip oldu

2013'te Blackburn Rovers'ın kadrosuna kattığı Joshua King, 2015 yılında Bournemouth'a transfer oldu. Bournemouth formasıyla 173 maçta 48 gol kaydeden Norveçli forvet, 1 Şubat 2021'de Everton'ın yolunu tuttu. Joshua King yarım sezonluk Everton macerasının ardından 2021 yazında Watford ile sözleşme imzaladı.

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