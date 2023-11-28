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FENERBAHÇE HABERİ - İrfan Can Kahveci'ye şaşırtan talip! İşte yapılacak teklif

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Bu sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla takdir toplayan İrfan Can Kahveci ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sergilediği oyunla dikkatleri üzerine çeken milli yıldıza sürpriz bir talip çıktı. İşte o takım ve İrfan Can için yapılacak teklif... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 09:36
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FENERBAHÇE HABERİ - İrfan Can Kahveci'ye şaşırtan talip! İşte yapılacak teklif

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası takımı İsmail Kartal'a emanet etti.

FENERBAHÇE HABERİ - İrfan Can Kahveci'ye şaşırtan talip! İşte yapılacak teklif

Sarı-lacivertliler, tecrübeli teknik adamın yönetiminde sezona bomba gibi bir giriş yaptı.

FENERBAHÇE HABERİ - İrfan Can Kahveci'ye şaşırtan talip! İşte yapılacak teklif

Kanarya, Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde çıktığı ilk 19 maçın tamamını kazanarak gerçekleştirmesi zor bir başarıya imza attı.

FENERBAHÇE HABERİ - İrfan Can Kahveci'ye şaşırtan talip! İşte yapılacak teklif

Ligin 11. haftasındaki Trabzonspor yenilgisiyle bu sezon ilk mağlubiyetini alan sarı-lacivertliler; Fred, Becao ve Djiku gibi isimlerin sakatlığından önce sergilediği oyunla takdir topladı.

FENERBAHÇE HABERİ - İrfan Can Kahveci'ye şaşırtan talip! İşte yapılacak teklif

Fenerbahçe'de sergilenen başarılı performansın mimarlarından biri de İrfan Can Kahveci oldu.

FENERBAHÇE HABERİ - İrfan Can Kahveci'ye şaşırtan talip! İşte yapılacak teklif

2020/2021 sezonunun ikinci yarısından beri sarı-lacivertli formayı terleten yıldız futbolcu, bu sezona kadar gösterdiği performansla tartışma konusu olmuştu.

FENERBAHÇE HABERİ - İrfan Can Kahveci'ye şaşırtan talip! İşte yapılacak teklif

Milli oyuncu, İsmail Kartal'ın gelişiyle birlikte adeta küllerinden doğdu.

FENERBAHÇE HABERİ - İrfan Can Kahveci'ye şaşırtan talip! İşte yapılacak teklif

İrfan Can, sergilediği başarılı performansını skora da yansıtmayı başardı.

FENERBAHÇE HABERİ - İrfan Can Kahveci'ye şaşırtan talip! İşte yapılacak teklif

28 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 22 maçta 9 gol ve 6 asist kaydederek 15 gole doğrudan katkıda bulundu.

FENERBAHÇE HABERİ - İrfan Can Kahveci'ye şaşırtan talip! İşte yapılacak teklif

9 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

Al Shabab'ın tecrübeli hücum oyuncusu için 9 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

FENERBAHÇE HABERİ - İrfan Can Kahveci'ye şaşırtan talip! İşte yapılacak teklif

İrfan Can Kahveci, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 maçta 1318 dakika süre aldı.

FENERBAHÇE HABERİ - İrfan Can Kahveci'ye şaşırtan talip! İşte yapılacak teklif

28 yaşındaki yıldızın sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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