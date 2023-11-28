FENERBAHÇE HABERİ - İrfan Can Kahveci'ye şaşırtan talip! İşte yapılacak teklif

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası takımı İsmail Kartal'a emanet etti.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası takımı İsmail Kartal'a emanet etti.
Sarı-lacivertliler, tecrübeli teknik adamın yönetiminde sezona bomba gibi bir giriş yaptı.
Kanarya, Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde çıktığı ilk 19 maçın tamamını kazanarak gerçekleştirmesi zor bir başarıya imza attı.
Ligin 11. haftasındaki Trabzonspor yenilgisiyle bu sezon ilk mağlubiyetini alan sarı-lacivertliler; Fred, Becao ve Djiku gibi isimlerin sakatlığından önce sergilediği oyunla takdir topladı.
Fenerbahçe'de sergilenen başarılı performansın mimarlarından biri de İrfan Can Kahveci oldu.
2020/2021 sezonunun ikinci yarısından beri sarı-lacivertli formayı terleten yıldız futbolcu, bu sezona kadar gösterdiği performansla tartışma konusu olmuştu.
Milli oyuncu, İsmail Kartal'ın gelişiyle birlikte adeta küllerinden doğdu.
İrfan Can, sergilediği başarılı performansını skora da yansıtmayı başardı.
28 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 22 maçta 9 gol ve 6 asist kaydederek 15 gole doğrudan katkıda bulundu.
Son olarak 2-1 kazanılan VavaCars Fatih Karagümrük maçında yıldızlaşan milli oyuncuyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
AL-SHABAB TALİP OLDU
Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ın bir gözü Fenerbahçe'nin maçlarında...
Kadrosunda Yannick Carrasco, Ever Banega, Gustavo Cuellar gibi yıldızları barındıran Arap temsilcisi, İrfan Can Kahveci'ye kanca atmış durumda.
9 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI
Al Shabab'ın tecrübeli hücum oyuncusu için 9 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
İrfan Can Kahveci, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 maçta 1318 dakika süre aldı.
28 yaşındaki yıldızın sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Milli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon Euro.