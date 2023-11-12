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ADANA DEMİRSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE | ADS FB maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak. Adana Demirpsor - Fenerbahçe maç kadrosunda Becao ve Serdar Aziz, Djiku, Fred, İsmail Yüksek, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş yer almadı. Fenerbahçe'de eksik isimler can sıkarken, iki ekip de mutlak 3 puan için sahada yer alacak. Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor Fenerbahçe maçı ne zaman? ADS FB maçı hangi kanalda? Saat kaçta? | ADS FB MAÇI CANLI İZLE

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 16:00 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 16:00
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ADANA DEMİRSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE | ADS FB maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Yukatel Adana Demirspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı 12 Kasım Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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LİGDE 39. RANDEVU

Fenerbahçe ile Yukatel Adana Demirspor, 39. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe, 22 galibiyet elde ederken, 5 kez de Adana ekibi hanesine 3 puan yazdırdı. 11 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Fenerbahçe'nin 76 golüne, Yukatel Adana Demirspor 30 golle yanıt verdi. İki ekip arasındaki son lig maçı 2 Şubat 2023'te Adana'da oynanırken, mücadele 1-1 berabere sona erdi.

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI

Sezona 10 maçlık galibiyet serisiyle başlayan Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta sahadan mağlubiyet ayrılsa da 11 haftanın tamamında gol buldu. Takımın hücum yönü istatistiklere de yansırken, sarı-lacivertliler rakip filelere 31 gol gönderdi. Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko, attığı 10 golle takımını sırtlarken, aynı zamanda Süper Lig'in gol krallığı yarışında Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile birlikte zirvede yer alıyor.

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU 📈

DIŞ SAHADA GOL YEMEDİ

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 5 kez mücadele etti. Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa ve Pendikspor'u mağlup eden Fenerbahçe, bu müsabakalarda kalesini gole kapattı. Sarı-lacivertliler, bu maçlarda toplam 11 gol kaydetti.

Fenerbahçe ayrıca ligde oynadığı 11 maçın 7'sinde de rakiplerine gol izni vermedi.

ADANA DEMİR SAHASINDA ZİRVEDE

Bu sezon iç sahada 6 kez mücadele eden Yukatel Adana Demirspor, tamamında sahadan galibiyetle ayrıldı. Ligde topladığı 21 puanın 18'ini evinde alan Adana ekibi, deplasmanda ise galibiyetle tanışamadı. Mavi-lacivertliler sahasında 17 golle, iç sahada Fenerbahçe'nin (20) ardından en golcü ikinci takım olarak yer alıyor.

İSMAİL YÜKSEK CEZALI OSAYI SINIRDA

Trabzonspor ile oynanan lig maçında kırmızı kart gören İsmail Yüksek, Yukatel Adana Demirspor ile oynanacak müsabakada takımını yalnız bırakacak. Ligde 3 sarı kartı bulunan Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel, ceza sınırında bulunuyor. Samuel, Yukatel Adana Demir ile oynanacak mücadelede kart görmesi halinde 13. hafta oynanacak Fatih Karagümrük maçında cezalı duruma düşecek.

FENERBAHÇE'DE SAKAT ÇOK!

Son haftalarda özellikle savunma hattında üst üste sakatlıklar yaşayan Fenerbahçe'de Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve Serdar Aziz'in yanı sıra Joshua King ve Mert Hakan Yandaş'ın da tedavileri devam ediyor. Sakatlığını atlatarak bireysel antrenmanlara başlayan Fred maç kadrosunda yer almadı. Kart cezalısı İsmail Yüksek de maçta süre alamayacak.

HALİL UMUT MELER DÜDÜK ÇALACAK

Yukatel Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olacak.

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