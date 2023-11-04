Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt'tan flaş açıklamalar "Fenerbahçe Konferans Ligi'nde final görebilir"

"FAVORİM TADIC"

"Bu takımdan bir favori oyuncu seçecek olsam Dusan Tadic olur. O bir Ajaxlı, ben bir Feyenoordluyum ama hem saha içinde hem saha dışında gerçek bir lider. Onun yaptıkları, diğer oyuncular için çok önemli. Bu nedenle Tadic'i öne çıkarıyorum."