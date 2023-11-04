Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt'tan flaş açıklamalar "Fenerbahçe Konferans Ligi'nde final görebilir"

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt flaş açıklamalarda bulundu.
"YENİDEN BURDA OLMAK HEYECEN VERİCİ"
"3 yıl boyunca burada mücadele ettim. Yeniden İstanbul'da olmak çok mutluluk verici. Kadıköy'e yeniden gelmek beni çok heyecanlandırdı."
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt flaş açıklamalarda bulundu.
"YENİDEN BURDA OLMAK HEYECEN VERİCİ"
"3 yıl boyunca burada mücadele ettim. Yeniden İstanbul'da olmak çok mutluluk verici. Kadıköy'e yeniden gelmek beni çok heyecanlandırdı."
"F.BAHÇE UMARIM ŞAMPİYONLUĞA ULAŞIR"
Fenerbahçe çok etkileyici ve çok heyecan verici. İsmail Kartal, Fenerbahçe'deyken hocalığımı yaptı. Çok iyi işler çıkartıyor bu takım. İnşallah Fenerbahçe bu sene şampiyonluğa ulaşır."
"KADRO TÜM ZAMANLARIN EN İYİSİ"
"Bu sezon ilk kez tribünden izleyeceğim Fenerbahçe'yi. Bu sezon Fenerbahçe'nin maçlarını izledim. Bu kadro, tüm zamanların en iyisi deniyor. Kadroda yer alan oyuncular gerçekten çok büyük oyuncular
"F.BAHÇE KONFERANS LİGİN'DE FİNAL GÖREBİLİR"
"Bu takımda tek bir kişiyi öne çıkaramam. Daha önce Edin Dzeko ve Dusan Tadic'e karşı oynadım. Çok büyük oyuncular. Fenerbahçeliler, ligi öncelik olarak gösteriyorlar ama bence Fenerbahçe, Avrupa'da da çok iyi iş çıkarabilir. Konferans Ligi'nde finale ulaşılabilir. Bu takım, performansıyla bunu gösterdi. Daha önce biz Avrupa Ligi'nde yarı final yapabilir. Fenerbahçe, finale kadar yürüyebilir."
"FAVORİM TADIC"
"Bu takımdan bir favori oyuncu seçecek olsam Dusan Tadic olur. O bir Ajaxlı, ben bir Feyenoordluyum ama hem saha içinde hem saha dışında gerçek bir lider. Onun yaptıkları, diğer oyuncular için çok önemli. Bu nedenle Tadic'i öne çıkarıyorum."