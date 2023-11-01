Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred ve Becao sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred ve Becao sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Pendikspor ile oynanan maçta sakatlanan Fred ile Becao'nun durumunu açıkladı. Fred'in kasık bölgesinde 2. derece yırtık tespit edilirken, Becao'nun Hamstring grubundan tendon kopması gerçekleştiği açıklandı. Fred ve Becao'nun sakatlığıyla sarsılan Fenerbahçe'de iki yıldızın sahalara dönüş tarihi belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 12:03 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 12:04
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred ve Becao sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Pendikspor'a konuk oldu.

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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred ve Becao sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı

Sarı-lacivertliler rakibini 5-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred ve Becao sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı

Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Edin Dzeko (3), Erdem Canpolat (k.k.) ve İrfan Can Kahveci kaydetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred ve Becao sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı

Fenerbahçe bu sonuçla ligde 10'da 10 yaparken, toplam galibiyet serisini ise 19 maça çıkardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred ve Becao sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı

Sarı-lacivertliler, Pendikspor karşısında aldığı galibiyetle puanını 30'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred ve Becao sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı

Bu sezonki 5. yenilgisini alan Pendikspor ise 7 puanla 18. sırada yer aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred ve Becao sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı

Fenerbahçe'de Pendikspor maçında iki şok birden yaşandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred ve Becao sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı

Sarı-lacivertlilerin tecrübeli stoperi Rodrigo Becao, mücadelenin ilk dakikasında sakatlık geçirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred ve Becao sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı

İlk yarıyı tamamlayan Brezilyalı savunma oyuncusu, ikinci yarının başında yerini Jayden Oosterwolde'ye bıraktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred ve Becao sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı

Kanarya'da Becao'nun ardından Fred de bir sakatlık geçirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred ve Becao sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı

Kasığını tutan ve değişiklik isteyen yıldız futbolcu, 9. dakikada yerini Miha Zajc'a bıraktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred ve Becao sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı

Geçtiğimiz günlerde Alexander Djiku'yu da sakatlığa kurban veren Fenerbahçe'de Fred ve Becao'nun durumu merak konusu olmuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred ve Becao sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı

Sarı-lacivertliler, iki futbolcunun sağlık durumuyla ilgili resmi açıklama yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred ve Becao sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Becao'nun Hamstring grubundan (biseps femoris) tendon kopması gerçekleştiği açıklandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred ve Becao sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı

Fred'in ise kasık bölgesinde 2. derece yırtık tespit edildiği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred ve Becao sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı

Aynı karşılaşmada oyundan çıkmak zorunda kalan Samet Akaydın'da ise herhangi bir bulgu tespit edilmediği aktarıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred ve Becao sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı

Öte yandan Fred ve Becao'nun sahalara dönüş tarihi belli oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred ve Becao sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı

BECAO İLK YARIYI KAPATTI

Rodrigo Becao'nun sezonun ilk yarısını kapattığı ve ikinci yarıdan itibaren sahalara döneceği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred ve Becao sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı

Deneyimli stoperin ameliyat olması halinde sahalara dönüşünün 3 ayı bulacağı öne sürüldü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred ve Becao sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı

FRED MİLLİ ARADAN SONRA DÖNECEK

Fred'in ise yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı ve milli aradan sonra formasına kavuşacağı belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred ve Becao sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı

Brezilyalı orta saha oyuncusu, Trabzonspor, Ludogorets ve Adana Demirspor maçlarında takımını yalnız bırakacak.

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