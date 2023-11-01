FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred ve Becao sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Pendikspor'a konuk oldu.
İlginizi çekebilir👉FENERBAHÇE'DEN SAKATLIK AÇIKLAMASI! FRED VE BECAO...
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Pendikspor'a konuk oldu.
İlginizi çekebilir👉FENERBAHÇE'DEN SAKATLIK AÇIKLAMASI! FRED VE BECAO...
Sarı-lacivertliler rakibini 5-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Edin Dzeko (3), Erdem Canpolat (k.k.) ve İrfan Can Kahveci kaydetti.
Fenerbahçe bu sonuçla ligde 10'da 10 yaparken, toplam galibiyet serisini ise 19 maça çıkardı.
Sarı-lacivertliler, Pendikspor karşısında aldığı galibiyetle puanını 30'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü.
Bu sezonki 5. yenilgisini alan Pendikspor ise 7 puanla 18. sırada yer aldı.
Fenerbahçe'de Pendikspor maçında iki şok birden yaşandı.
Sarı-lacivertlilerin tecrübeli stoperi Rodrigo Becao, mücadelenin ilk dakikasında sakatlık geçirdi.
İlk yarıyı tamamlayan Brezilyalı savunma oyuncusu, ikinci yarının başında yerini Jayden Oosterwolde'ye bıraktı.
Kanarya'da Becao'nun ardından Fred de bir sakatlık geçirdi.
Kasığını tutan ve değişiklik isteyen yıldız futbolcu, 9. dakikada yerini Miha Zajc'a bıraktı.
Geçtiğimiz günlerde Alexander Djiku'yu da sakatlığa kurban veren Fenerbahçe'de Fred ve Becao'nun durumu merak konusu olmuştu.
Sarı-lacivertliler, iki futbolcunun sağlık durumuyla ilgili resmi açıklama yaptı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Becao'nun Hamstring grubundan (biseps femoris) tendon kopması gerçekleştiği açıklandı.
Fred'in ise kasık bölgesinde 2. derece yırtık tespit edildiği belirtildi.
Aynı karşılaşmada oyundan çıkmak zorunda kalan Samet Akaydın'da ise herhangi bir bulgu tespit edilmediği aktarıldı.
Öte yandan Fred ve Becao'nun sahalara dönüş tarihi belli oldu.
BECAO İLK YARIYI KAPATTI
Rodrigo Becao'nun sezonun ilk yarısını kapattığı ve ikinci yarıdan itibaren sahalara döneceği öğrenildi.
Deneyimli stoperin ameliyat olması halinde sahalara dönüşünün 3 ayı bulacağı öne sürüldü.
FRED MİLLİ ARADAN SONRA DÖNECEK
Fred'in ise yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı ve milli aradan sonra formasına kavuşacağı belirtildi.
Brezilyalı orta saha oyuncusu, Trabzonspor, Ludogorets ve Adana Demirspor maçlarında takımını yalnız bırakacak.