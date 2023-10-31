Haberler Fenerbahçe Aslan'ı gözüne kestirdi

Aslan'ı gözüne kestirdi

Kanarya'nın golcüsü Edin Dzeko, kulübün efsanelerinden Elvir Balic ile bir araya gelmişti. Balic öbir televizyon programında Boşnak vatandaşının neler anlattığını aktardı. 37 yaşındaki forvetin Fenerbahçe'ye gelmeden önce başkan Ali Koç'a "Sadece beni alırsanız şampiyonluk beklerseniz yanılırsınız. Etrafımdaki oyuncular da önemli" dediğini belirtti. Balic, Dzeko'nun sabırsızlıkla G.Saray maçını beklediğini söyledi. Bu arada F.Bahçe 10 gollü Dzeko ile ilgili yaptığı paylaşımda 'sıfır penaltı' yazarak İcardi'ye gönderme yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2023 Salı 06:50
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Aslan'ı gözüne kestirdi
Kanarya'nın golcüsü Edin Dzeko, kulübün efsanelerinden Elvir Balic ile bir araya gelmişti. Balic öbir televizyon programında Boşnak vatandaşının neler anlattığını aktardı. 37 yaşındaki forvetin Fenerbahçe'ye gelmeden önce başkan Ali Koç'a "Sadece beni alırsanız şampiyonluk beklerseniz yanılırsınız. Etrafımdaki oyuncular da önemli" dediğini belirtti. Balic, Dzeko'nun sabırsızlıkla G.Saray maçını beklediğini söyledi. Bu arada F.Bahçe 10 gollü Dzeko ile ilgili yaptığı paylaşımda 'sıfır penaltı' yazarak İcardi'ye gönderme yaptı.
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