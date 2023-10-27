Haberler Fenerbahçe ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL 📌 - Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL 📌 - Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

Avrupa'daki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın serüveni tüm hızıyla devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, gruptaki üçüncü maçında Bayern Münih'e 3-1 mağlup oldu. UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, Bodo/Glimt deplasmanına konuk olurken, Fenerbahçe ise sahasında Ludogorets'i ağırlayacak. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa maçları öncesi ülke puanı da merak edilen konular arasında yer aldı. İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 23:11 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 23:32
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ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL 📌 - Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

Kritik maçta Bayern Münih 8. dakikada K. Coman'ın golüyle öne geçti. Bu gole Cimbom'dan Mauro Icardi 30. dakikada penaltı golüyle yanıt verdi.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL 📌 - Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik skorla sona ererken ikinci yarıda Alman ekibi 73'de H. Kane ve 79. dakikada Musiala'nın golleriyle skoru 3-1'e getirdi.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL 📌 - Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

Bu gollerin ardından Cimbom sahadan 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL 📌 - Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe ise gruptaki üçüncü maçında Ludogorets'i ağırladı.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL 📌 - Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

Sarı-lacivertliler, Danimarka ekibini 3-1, Slovakya temsilcisini ise 2-1 yenerek gruptaki ilk iki maçından zaferle ayrıldı.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL 📌 - Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

Gruptaki ilk maçında Nordsjaelland'ı ağırlayan sarı-lacivertliler, ikinci maçındaysa deplasmanda Spartak Trnava ile karşılaştı.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL 📌 - Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda ağırladığı Bulgar ekibini 3-1 devirerek 3'te 3 yaptı ve grup liderliğini perçinledi.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL 📌 - Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş ise D Grubu'nda üçüncü maçında Bodo/Glimt deplasmanına konuk oldu.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL 📌 - Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

Kara Kartal, deplasmanda Norveç ekibini devirerek gruptaki ilk galibiyetini almak istiyordu.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL 📌 - Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

Fakat Beşiktaş kritik deplasmanda rakibine 3-1'lik skorla mağlup oldu.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL 📌 - Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

İşte UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durum...

ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL 📌 - Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

1 - İNGİLTERE: 93,178

ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL 📌 - Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

2 - İSPANYA: 79,614

ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL 📌 - Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

3 - İTALYA: 75,855

ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL 📌 - Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

4 - ALMANYA: 73,624

ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL 📌 - Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

5 - HOLLANDA: 57,100

ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL 📌 - Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

6 - FRANSA: 56,331

ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL 📌 - Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

7- PORTEKİZ: 49,816

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