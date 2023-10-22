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Fenerbahçe'den Erden Timur'un VAR iddialarına yanıt! "Akıl tutulması yaşıyorlar"

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Hatayspor'u 4-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli yönetici Selahattin Baki'den çarpıcı açıklamalar geldi. Baki, geçtiğimiz günlerde konuşan Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'un iddialarına flaş yanıtlar verdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 22:12 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 22:18
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Fenerbahçe'den Erden Timur'un VAR iddialarına yanıt! "Akıl tutulması yaşıyorlar"

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Hatayspor'u 4-2 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Baki, Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'un geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmalara yanıt verdi.

İşte o sözler...

"Yine futbolun dışına çıkıyoruz ama bazı yalancı ve sahtekarca açıklamalar yapıldı. Bir kere daha! Artık bu şahsın söylediklerini kamuoyunun ciddi anlamda sorgulaması gerekiyor."

"TRAJİKOMİK VE İRONİK"

"Teraziden kaçan hırsızdır dedi. Bizim için son derece trajikomik ve ironik. Biz zaten yönetime geldiğimizden beri kendilerini, bizim kendi penceremizden gördüğümüz TFF, MHK, Türk futbolu ile ilgili problemler, 1959 öncesi Fenerbahçe'nin yenilen hakları, hak arayışımız ve hak yürüyüşümüz ile ilgili zaten 4 kere teraziye çağırdık. Hatta dedik ki 'İstiyorsanız GSTV'ye çıkalım, başkanlar çıksın, başkanınız çıkamıyorsa başkan vekiliniz çıksın ya da her kimi istiyorsanız o çıksın. Ama çıksın biri' dedik. Dolayısıyla doğru. Teraziden kaçan hırsızdır. 4 defa davet ettik ama karşımıza çıkamadılar."

"HUKUKİ ARAYIŞIMIZ BAŞLAYACAK"

"Lale Orta olayı vahim iddia. Lale Orta'ın Başkanımız Ali Koç'a VAR görüntüsü gönderdiğini iddia etti. Hem Sayın Lale Orta hem Başkanımız Ali Koç 5 dakika içinde şiddetle reddetti. TFF'ye de olayın araştırılmasıyla ilgili başvuruda bulunduk. Başkanımız, hukuki hak arayışını hafta içi yapacak. Bir yalan da burada var. ciddi araştırılması gerekiyor. TFF, Türk futbolunun madem ki amiri, amirali ya aydınlatıcı olacaklar ya da bu oyunun bir parçası olacaklar."

"AKIL TUTULMASI YAŞIYORLAR"

"Temsilciler üyesi bir beyefendinin Koç Holding çalışanı olduğunu söyledi. Basit bir araştırmayla kendisinin 3 senedir emekli olduğunu, Koç Holding ile hiçbir alakası yok. Madem Koç Holding bu kadar rahatsızlık vesilesi bu camiada, kendi yönetim kurullarında şu anda mevcut Koç Holding çalışanı olan bir hanımefendi var. Hanımefendinin CV'sini 'Koç Holding'ten 'bir holding'e çevirmişler. Yani hanımefendi CV'sini değiştirecek kadar akıl tutulması yaşıyorlar."

"Devam ediyorum. Bazı algıları var. Zamanında yok PFDK Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe formasıyla karar veriyormuş falan. Yahu arkadaşlar! Hiç konuşmadığımız bir durum var. TFF Başkanı Sayın Büyükekşi, Galatasaray taraftarı. Onu da bırakın resmi kulüp üyesi. Hiç konuşan yok. Artık kamuoyunun bu yalanlara, bu sahtekarlıklara tenezzül etmemesi gerekiyor."

"ALZHEIMER BAŞLANGICI OLABİLİR"

Transfer konularında geçenlerde kendisi beni aradı, Fred transferinden sonra. Açıklamayacaktım ama açıklama ihtiyacı hissediyorum. Bu önemlidir çünkü. Fred'den sonra ben bir açıklama yaptım. İki ayrı kişi hem Manchester United Kulübü'nü hem Fred'i arayarak işi bozmaya çalıştı demiştim. Bununla ilgili sanki hiç haberi yokmuş gibi bana telefon açıp 'Ne olur bu isimleri ver bana' dedi. İsimleri verdim, 'Tanıyor musun' dedim, 'Tanıyorum' dedi. 'Ben böyle bir talimat vermedim' dedi. Futbol transferinde bunların normal olduğunu söyledi, 'Ben 11 yıldır transfer yapıyorum, bu kadar inisiyatifi kimse alamaz' cevabını verdim. Yaşanan şeyleri, yaşanmamış gibi; yaşanmamış şeyleri de yaşanmış gibi anlatıyor. Çok üzülüyorum. Alzheimer başlangıcı olabilir. Çok ciddi söylüyorum. Acil şifalar diliyorum."

"Geçen sezon her salı günü yönetime geldikten sonra 'Türk futbolun koruyucusu, adalet bekçisi' olarak geldi kendisi. Türk futbolunun paydaşlarını koruyacağını, kanatları altına alacağını söyledi. Her salı günü GSTV, tüm hakkı yenenlerin hakkının nasıl yendiğine dair program yapacaklardı. Onu da yapmadılar. Kendilerine hatırlattık. Kulüpler Birliği'nin sıcak bakmadığını söylediler. Saçmasapan bir iddia. Kulüpler Birliği'nin o taraklarda bezi yok. Kendileri çalıp kendileri oynuyor. Kamuoyu da buna inanıyor. Kendi camiasındaki insanlar da buna inanıyor. Durup dururken gerilmemesi gereken ortamlar gerilmeye başlıyor."

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