Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: İlle de 6 numara! Fenerbahçe işi sağlama alacak

TRANSFER HABERİ: İlle de 6 numara! Fenerbahçe işi sağlama alacak

Son dakika spor haberi: İsmail Yüksek'in müthiş performansına rağmen 6 numara transferi yapılacak. İşini şansa bırakmak istemeyen sarı-lacivertli yönetim, Braga'nın Libyalı yıldızı Al Musrati için tüm şartları zorlayacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 06:50
TRANSFER HABERİ: İlle de 6 numara! Fenerbahçe işi sağlama alacak

Süper Lig ve Konferans Ligi'nde çıktığı maçlarda henüz berabere dahi kalmayan sarı-lacivertliler, katıldıkları tüm organizasyonlarda kupaları hedefliyor.

TRANSFER HABERİ: İlle de 6 numara! Fenerbahçe işi sağlama alacak

Bunun için geniş bir kadro kuran Fenerbahçe, 6 numara transferini ise bitirememişti. Burada İsmail Yüksek'in olağanüstü performansı sezonun şu ana kadarki bölümünün artısı oldu.

TRANSFER HABERİ: İlle de 6 numara! Fenerbahçe işi sağlama alacak

Sarı-lacivertli yönetim ve teknik direktör İsmail Kartal ise başta hasretle beklenen şampiyonluğun çok istendiği sezonda işleri şansa bırakmak istemiyor. Sakatlık, ceza gibi faktörleri düşünen Kanarya burayı devre arasında güçlendirecek.

TRANSFER HABERİ: İlle de 6 numara! Fenerbahçe işi sağlama alacak

PAZARLIK MASASINA OTURULACAK
Fenerbahçe, yaz transfer döneminde olduğu gibi devre arasında da bu bölgeye en çok Al Musrati'yi istiyor.

TRANSFER HABERİ: İlle de 6 numara! Fenerbahçe işi sağlama alacak

Alternatifli listenin başında yer alan Libyalı fubolcu kariyerini Braga'da sürdürüyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 12 karşılaşmaya çıktı. 3 defa fileleri havalandırdı. 1 de asisti bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: İlle de 6 numara! Fenerbahçe işi sağlama alacak

Kanarya'nın renklerine bağlamak istediği Al Musrati de kariyerinin bu döneminde yeni bir meydan okumaya hazır olduğunu ifade etmişti.

TRANSFER HABERİ: İlle de 6 numara! Fenerbahçe işi sağlama alacak

Tıpkı sezon başında olduğu gibi devre arasında da Kanarya'ya gelmeye sıcak yaklaşıyor. Fenerbahçe, Braga ile pazarlık masasına oturacak.

TRANSFER HABERİ: İlle de 6 numara! Fenerbahçe işi sağlama alacak

ÇOK GÜÇLÜ
Al Musrati, 27 yaşında ve 1.89 boyunda. Çok güçlü bir oyuncu olan Libyalı yıldız aynı zamanda yüksek bir tekniğe de sahip.

TRANSFER HABERİ: İlle de 6 numara! Fenerbahçe işi sağlama alacak

Koşu temposu da yüksek olan Musrati, rakip orta sahaları bezdiren yapısıyla biliniyor.

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