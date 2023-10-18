TRANSFER HABERİ: İlle de 6 numara! Fenerbahçe işi sağlama alacak

Süper Lig ve Konferans Ligi'nde çıktığı maçlarda henüz berabere dahi kalmayan sarı-lacivertliler, katıldıkları tüm organizasyonlarda kupaları hedefliyor.
Süper Lig ve Konferans Ligi'nde çıktığı maçlarda henüz berabere dahi kalmayan sarı-lacivertliler, katıldıkları tüm organizasyonlarda kupaları hedefliyor.
Bunun için geniş bir kadro kuran Fenerbahçe, 6 numara transferini ise bitirememişti. Burada İsmail Yüksek'in olağanüstü performansı sezonun şu ana kadarki bölümünün artısı oldu.
Sarı-lacivertli yönetim ve teknik direktör İsmail Kartal ise başta hasretle beklenen şampiyonluğun çok istendiği sezonda işleri şansa bırakmak istemiyor. Sakatlık, ceza gibi faktörleri düşünen Kanarya burayı devre arasında güçlendirecek.