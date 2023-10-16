Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Devre arasında gidiyor

Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası takımı İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe, hızlı bir yaz transfer dönemi geçirdi.
Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası takımı İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe, hızlı bir yaz transfer dönemi geçirdi.
Kadrosunda önemli değişiklikler yapan sarı-lacivertliler, dünya çapında tanınmış birçok ünlü oyuncuyla sözleşme imzaladı.
Kanarya; başta Dzeko, Tadic, Szymanski, Fred ve Cengiz Ünder olmak üzere pek çok transfere imza attı.
Fenerbahçe'de yapılan transferlerle birlikte çok sayıda ayrılık da gerçekleşti.
Sarı-lacivertliler; Arda Güler, Enner Valencia ve Attila Szalai başta olmak üzere birçok oyuncuyla yollarını ayırdı.
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi takımdan ayrılacağı konuşulan isimlerden biri de Michy Batshuayi olmuştu.
Edin Dzeko transferi sonrası yedek konuma düşen Belçikalı santrforun mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmak istediği öne sürülmüştü.
İngiliz ekibi, Batshuayi transferi için hem Fenerbahçe hem de oyuncu cephesiyle temas kurmuş ve anlaşma sağlamıştı.
Hatta Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin ayrılacak olması nedeniyle Kolombiyalı forvet Alfredo Morelos'u İstanbul'a getirmişti.
Sezon başında Fenerbahçe'den Michy Batshuayi'yi kadrosuna katmak isteyen ve bu yönde bir atak yapan Nottingham Forest, kulüpler arasındaki anlaşmazlık sebebiyle süreci askıya almıştı.
NOTTINGHAM'IN ISRARI SÜRÜYOR
Takvim'in haberine göre; Nottingham'ın Batshuayi ısrarının sürdüğü ortaya çıktı.
TEKLİF HAZIRLIĞINDALAR
İngiltere'den gelen son bilgilere göre; hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen Nottingham Forest, Michy Batshuayi için devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'ye güncellenmiş bir teklif sunacak.
10 MİLYON EURO BÜTÇE
Ada ekibinin, 9 milyon Euro güncel değeri olan Michy Batshuayi için 10 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif sunmayı düşündüğü öğrenildi.
Ali Koç yönetiminin, cazip bir teklife hayır demeyeceği gelen haberler arasında.
Edin Dzeko geldikten sonra gölgede kalan 30 yaşındaki futbolcunun da bu teklife sıcak bakabileceği öğrenildi.
27 GOLE KATKI YAPTI
Sarı-lacivertli forma altında 43 maça çıkan 1.85 boyundaki futbolcu, 23 gol atarken, 4 de asist yaptı.
Bu sezon Süper Lig ve Konferans Ligi olmak üzere toplam 11 maça çıkan Batshuayi, 3 gol, 1 asistlik katkı yaptı.
Fenerbahçe'nin sözleşmesi 30 Haziran 2024'te bitecek futbolcunun kontratını 1 sene daha uzatma opsiyonu da bulunuyor.