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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Devre arasında gidiyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Bu sezon çıktığı 16 resmi maçı da kazanarak gerçekleştirmesi zor bir başarıya imza atan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Hızlı bir yaz transfer dönemi geçiren ve kış transfer dönemi için de çalılmalarına ara vermeden başlayan sarı-lacivertlilerde yıldız futbolcu, devre arasında takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 11:11
Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Devre arasında gidiyor

Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası takımı İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe, hızlı bir yaz transfer dönemi geçirdi.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Devre arasında gidiyor

Kadrosunda önemli değişiklikler yapan sarı-lacivertliler, dünya çapında tanınmış birçok ünlü oyuncuyla sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Devre arasında gidiyor

Kanarya; başta Dzeko, Tadic, Szymanski, Fred ve Cengiz Ünder olmak üzere pek çok transfere imza attı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Devre arasında gidiyor

Edin Dzeko transferi sonrası yedek konuma düşen Belçikalı santrforun mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmak istediği öne sürülmüştü.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Devre arasında gidiyor

İngiliz ekibi, Batshuayi transferi için hem Fenerbahçe hem de oyuncu cephesiyle temas kurmuş ve anlaşma sağlamıştı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Devre arasında gidiyor

Hatta Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin ayrılacak olması nedeniyle Kolombiyalı forvet Alfredo Morelos'u İstanbul'a getirmişti.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Devre arasında gidiyor

Sezon başında Fenerbahçe'den Michy Batshuayi'yi kadrosuna katmak isteyen ve bu yönde bir atak yapan Nottingham Forest, kulüpler arasındaki anlaşmazlık sebebiyle süreci askıya almıştı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Devre arasında gidiyor

NOTTINGHAM'IN ISRARI SÜRÜYOR

Takvim'in haberine göre; Nottingham'ın Batshuayi ısrarının sürdüğü ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Devre arasında gidiyor

TEKLİF HAZIRLIĞINDALAR

İngiltere'den gelen son bilgilere göre; hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen Nottingham Forest, Michy Batshuayi için devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'ye güncellenmiş bir teklif sunacak.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Devre arasında gidiyor

10 MİLYON EURO BÜTÇE

Ada ekibinin, 9 milyon Euro güncel değeri olan Michy Batshuayi için 10 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif sunmayı düşündüğü öğrenildi.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Devre arasında gidiyor

Ali Koç yönetiminin, cazip bir teklife hayır demeyeceği gelen haberler arasında.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Devre arasında gidiyor

Edin Dzeko geldikten sonra gölgede kalan 30 yaşındaki futbolcunun da bu teklife sıcak bakabileceği öğrenildi.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Devre arasında gidiyor

27 GOLE KATKI YAPTI

Sarı-lacivertli forma altında 43 maça çıkan 1.85 boyundaki futbolcu, 23 gol atarken, 4 de asist yaptı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Devre arasında gidiyor

Bu sezon Süper Lig ve Konferans Ligi olmak üzere toplam 11 maça çıkan Batshuayi, 3 gol, 1 asistlik katkı yaptı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Devre arasında gidiyor

Fenerbahçe'nin sözleşmesi 30 Haziran 2024'te bitecek futbolcunun kontratını 1 sene daha uzatma opsiyonu da bulunuyor.

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