Dzeko şov yapıyor

Kanarya'nın sezon başında renklerine bağladığı Edin Dzeko, İtalyanları kıskandırmaya devam ediyor. İnter ile Şampiyonlar Ligi finali oynadıktan sonra Fenerbahçe'ye imza atan 37 yaşındaki forvet oyuncusundan İtalyanlar böyle bir performans beklemiyordu.
Kanarya'nınsezon başında renklerine bağladığı Edin Dzeko, İtalyanları kıskandırmaya devam ediyor. İnter ile Şampiyonlar Ligi finali oynadıktan sonra Fenerbahçe'ye imza atan 37 yaşındaki forvet oyuncusundan İtalyanlar böyle bir performans beklemiyordu. Çubuklu forma ile gol ve asist şov yapan Dzeko'nun oyunu, İnter taraftarının pişmanlık duymasına neden oldu. Sportitalia "Edin Dzeko, Kasımpaşa maçında hem gol attı, hem de penaltıyı aldı. Onu takımdan gönderek İnter büyük pişmanlık duyuyor" ifadelerine yer verdi. Balkan basını da Boşnak Edin Dzeko ile Sırp Dusan Tadic'in performanslarını öve öve bitiremiyor. Vijest "Türkiye ve Milli Takım'da olağanüstü durumda. Yeni takımında çok başarılı oldu ve yine gol attı" yazarken, N1info.ba ise "Fenerbahçe yenilgi nedir bilmiyor. Edin Dzeko'nun durmaya niyeti yok" ifadelerini kullandı. Kanarya dünyaca ünlü iki süper yıldızının sırtında her alanda zirvede.