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FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'ın rakibi Parreira! Şimdi de gözünü o rekora dikti

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’nin başında çıktığı maçlarda 2.30 puan ortalaması tutturan İsmail Kartal, Daum, Jesus ve Veselinovic’i geride bıraktı. Şimdi de gözünü Parreira’nın 2.47’lik rekoruna dikti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 06:50
FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'ın rakibi Parreira! Şimdi de gözünü o rekora dikti

Fenerbahçe'ye tarihi bir sezon başlangıcı yaşatan İsmail Kartal, sarı-lacivertlilerin başında Süper Lig'de en az 10 maça çıkan teknik direktörler içinde yakaladığı puan ortalamasıyla kulüp tarihine geçmeyi başardı.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'ın rakibi Parreira! Şimdi de gözünü o rekora dikti

Ligde Fenerbahçe'nin başında çıktığı 2 dönemde 2.21 puan ortalaması elde eden tecrübeli çalıştırıcı, bu sezonki performansıyla bu ortalamasını 2.30'a çıkardı ve en başarılı ikinci teknik adam oldu.


FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'ın rakibi Parreira! Şimdi de gözünü o rekora dikti

Sarı-lacivertlilerin tarihine geçen Jorge Jesus, Christoph Daum, Emre Belözoğlu ve Todor Veselinovic'i geri bırakan 62 yaşındaki çalıştırıcı, Carlos Alberto Parreira'nın ardından kulübün en başarılı ismi.

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