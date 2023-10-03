FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'ın rakibi Parreira! Şimdi de gözünü o rekora dikti

Fenerbahçe'ye tarihi bir sezon başlangıcı yaşatan İsmail Kartal, sarı-lacivertlilerin başında Süper Lig'de en az 10 maça çıkan teknik direktörler içinde yakaladığı puan ortalamasıyla kulüp tarihine geçmeyi başardı.
Fenerbahçe'ye tarihi bir sezon başlangıcı yaşatan İsmail Kartal, sarı-lacivertlilerin başında Süper Lig'de en az 10 maça çıkan teknik direktörler içinde yakaladığı puan ortalamasıyla kulüp tarihine geçmeyi başardı.
Ligde Fenerbahçe'nin başında çıktığı 2 dönemde 2.21 puan ortalaması elde eden tecrübeli çalıştırıcı, bu sezonki performansıyla bu ortalamasını 2.30'a çıkardı ve en başarılı ikinci teknik adam oldu.
Sarı-lacivertlilerin tarihine geçen Jorge Jesus, Christoph Daum, Emre Belözoğlu ve Todor Veselinovic'i geri bırakan 62 yaşındaki çalıştırıcı, Carlos Alberto Parreira'nın ardından kulübün en başarılı ismi.