Haberler Fenerbahçe İrfan Can resitali

İrfan Can resitali

Sarı Kanarya, Rize’yi farklı mağlup ederken 28 yaşındaki yıldız 1 gol attı, 1 asistle maça damga vurdu. Bu gösterisiyle ayakta alkışlandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
İrfan Can resitali

Süper Lig'de Fenerbahçe liderliğini sürdürmek için çıktığı maçta Rizespor'u mağlup ederken zorlanmadı. Büyük zaferde İrfan Can Kahveci'nin de rolü büyüktü. 1 Ekim Dünya Kahve Günü'ne denk gelen maçta Kahveci futbolcuyla göz kamaştırdı. Önce ikinci devrenin başında önüne düşen topta raket gibi kullandığı sol ayağıyla harika bir vuruş yaptı; fileleri havalandırdı.

İNANCIMIZ TAM

Sevincini taraftarlarına koşarak yaşadı. İrfan, ardından da Edin Dzeko'nun attığı golde topu önüne nefis aldı, ölçülü pasıyla meşin yuvarlağı Boşnak forvetle buluşturdu. 28 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ligde 3 gol, 3 asiste yükseldi. Yıldız isim maç sonu "Muhteşem bir galibiyet oldu. Böyle devam edeceğimize inancımız tam. Bu zaferi taraftarımıza armağan ediyoruz" diye konuştu.

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