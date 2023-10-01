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Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Lig'de 7. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. İsmail Kartal'ın öğrencileri bu mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2023 Pazar 16:51
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Lig'de 7. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

İsmail Kartal'ın öğrencileri bu mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor.

Bu keyifli maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI 11'LERİ:

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko

Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Attila, Emirhan, Hojer, Mithat, Shelvey, Varesanovic, Sauer, Benhur, Minchev

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor saat 16.00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE İLE ÇAYKUR RİZESPOR 43. RANDEVUDA

1 yıl aranın ardından yeniden Süper Lig'de mücadele eden Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 42 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 27 defa sahadan galip ayrılırken, mavi-yeşilliler ise 7 kez kazandı. 8 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe, rakip filelere 89 gol atarken, Rizespor 40 kez gol sevinci yaşadı. İki takım geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda karşılaşırken, Fenerbahçe 2-1'lik skorla tur atlayan taraf oldu. Süper Lig'de son karşılaşma ise Nisan 2022'de Rize'de oynanırken, sarı-lacivertliler rakibini 6-0'lık farklı skorla mağlup etmişti.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 21 kez konuk etti. Sarı-lacivertli takım, bu müsabakalarda 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda 45 gol kaydeden Fenerbahçe, kalesinde ise 16 gol gördü.

FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Rizespor'a karşı en farklı skoru 1986-1987 ve 2021-2022 sezonlarında 6-0'lık skorlarla elde etti. Sarı-lacivertliler, 44 yıllık rekabette mavi-yeşillileri iki kez 5-1, bir kez de 5-0'lık skorla mağlup etti. Karadeniz temsilcisi ise, bu süreçte en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda 3-0'lık skorla aldı.

13 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Fenerbahçe, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Lig'de oynadığı 13 maçtan galibiyetle ayrıldı. Konferans Ligi elemelerinde 6 müsabakaya çıkan Kanarya, 1 kez de gruplarda mücadele etti. İsmail Kartal'ın öğrencileri, Süper Lig'de de 6 maç oynarken, bu süreçteki tüm maçlarda rakiplerine üstünlük sağlayarak 13 maçlık galibiyet serisi elde etti.

SÜPER LİG'E 6'DA 6 YAPARAK BAŞLADI

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 6 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK'yı mağlup ederek başladığı sezonda sırasıyla Samsunspor ve MKE Ankaragücü'nü deplasmanda yendi. İç sahada Antalyaspor'u, deplasmanda da Alanyaspor'u saf dışı bırakan Kanarya, son olarak Başakşehir'i yenmeyi başardı. Ligde ilk 6 maçını kazanan Fenerbahçe, 14 yıl sonra ligin başında böyle bir seriye imza attı.

CİHAN AYDIN GÖREV ALIYOR

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetiyor. Aydın'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Deniz Caner Özaral yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Sarper Barış Saka.

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