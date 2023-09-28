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FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR CANLI İZLE | Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? F.Bahçe maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, Başakşehir'i konuk edecek. Zorbay Küçük'ün yöneteceği karşılaşmada sakatlık nedeniyle 2 oyuncusunun forma giyemeyeceği sar-lacivertliler, 3 puan ile zirveye yerleşmek için mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? F.Bahçe maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 13:50 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 14:10
FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR CANLI İZLE | Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? F.Bahçe maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe - Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Fenerbahçe, Fatih Terim Stadyumu'nda Başakşehir'i konuk edecek. Normal şartlarda 3. hafta oynanması gereken müsabaka UEFA organizasyonlarının sıkışık fikstür yaratması sebebiyle ertelenmişti. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Başakşehir maçı 28 Eylül Perşembe günü saat 20:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Müsabakayı canlı takip etmek için tıklayın.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Kent, Batshuayi

Başakşehir: Volkan, Lima, Duarte, Yağız, Cemali, Berkay, Onur, Deniz, Aleksic, Serdar, Figueiredo

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, RAMS Başakşehir maçında 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Emre Mor, Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Deplasmanda Alanyaspor ile oynanan müsabakanın kadrosuna hafif sakatlığı nedeniyle alınmayan Joshua King'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

BAŞAKŞEHİR'DE EKSİKLER

Başakşehir'de erteleme maçının oynanması gereken ilk tarihten sonra transfer edilen 4 isim, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertli ekipte Leo Dubois, Emmanuel Dennis, Ousseynou Ba, Opoku ve Emirhan İlkhan, bu maçta görev alamayacak. Sakatlıkları süren Ömer Ali Şahiner, Mahmut Tekdemir, Patryk Szysz, Muhammed Şengezer ve Edgar Ie, İstanbul ekibindeki diğer eksik isimler.

31. RANDEVU

Fenerbahçe ile Başakşehir, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 30 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 16 kez sahadan galip ayrılırken, turuncu-lacivertliler ise 11 kez kazandı. 3 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe rakip filelere 42 gol atarken, Başakşehir de 33 kez gol sevinci yaşadı. İki takım arasında geçen sezon ligde oynanan maçlarda Fenerbahçe, evinde 1-0, deplasmanda ise 2-1'lik skorla kazandı. Haziran ayında Türkiye Kupası finali de iki ekip arasında oynanırken, kupayı sarı-lacivertliler 2-0'lık sonuçla kazandı.

12 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Fenerbahçe bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Lig'de oynadığı 12 maçta da sahadan galibiyetle ayrıldı. Avrupa Konferans Ligi elemelerinde 6 müsabakaya çıkan Kanarya, 1 kez de gruplarda mücadele etti. Süper Lig'de 5 kez mücadele eden İsmail Kartal'ın öğrencileri bu süreçte oynadığı tüm müsabakalarda rakiplerine üstünlük sağlayarak 12 maçlık galibiyet serisi elde etti.

SÜPER LİG'E 5'TE 5 YAPARAK BAŞLADI

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 5 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler, ligin ilk haftasında Gaziantep FK'yı mağlup ederken, Samsunspor ve MKE Ankaragücü'nü de deplasmanda yendi. Sahasında Antalyaspor'a üstünlük sağlayan Kanarya, son olarak konuk olduğu Alanyaspor'u mağlup etti. Ligde ilk 5 maçını kazanan Fenerbahçe, 14 yıl sonra ligin başında böyle bir seriye imza attı.

EDİN DZEKO ÖN PLANDA

Sarı-lacivertlilerin ligde attığı 9 golün, 4'ü Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko'dan geldi. Sezon başında takıma katılan Dzeko, Süper Lig'de çıktığı 5 maçta 4 gol, 2 asistle ön plana çıktı. Sarı-lacivertlilerde Sebastian Szysmanski ve İrfan Can Kahveci 2'şer golle katkı sağlarken, Bright Osayi Samuel de 1 gol kaydetti.

ZORBAY KÜÇÜK DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Serkan Ok ve Furkan Ürün yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.

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