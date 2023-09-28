ASVEL - Fenerbahçe Alagöz Holding maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIBA Avrupa Kadınlar Süper Kupa Finali

FIBA Avrupa Kadınlar Süper Kupa Finali'nde temsilcimiz Fenerbahçe ile Asvel karşı karşıya gelecek. Kadın basketbolunda önemli başarılara imza atan Fenerbahçe Alagöz Holding, başarılarına bir yenisini daha eklemek istiyor. Peki, ASVEL - Fenerbahçe Alagöz Holding maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ASVEL - FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

ASVEL - Fenerbahçe Alagöz Holding maçı 28 Eylül Perşembe günü saat 21:00'de Fenerbahçe Youtube'da canlı yayınlanacak.