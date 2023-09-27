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FENERBAHÇE HABERİ - Dusan Tadic ile ilgili şaşırtan gerçek! Jorge Jesus...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Fenerbahçe'nin Edin Dzeko ile birlikte en çok konuşulan transferi Dusan Tadic oldu. Sarı-lacivertliler, adı ezeli rakibi Beşiktaş ile de anılan ve son olarak Ajax forması giyen Sırp yıldızla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla taraftarın gönlünde taht kuran Tadic ile ilgili şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 12:03
FENERBAHÇE HABERİ - Dusan Tadic ile ilgili şaşırtan gerçek! Jorge Jesus...

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, yeni sezona bambaşka bir giriş yaptı.

FENERBAHÇE HABERİ - Dusan Tadic ile ilgili şaşırtan gerçek! Jorge Jesus...

Takımı İsmail Kartal'a emanet eden sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettirdi.

FENERBAHÇE HABERİ - Dusan Tadic ile ilgili şaşırtan gerçek! Jorge Jesus...

Birçok yıldızı renklerine bağlayan Kanarya'nın en çok konuşulan transferlerinden biriyse Dusan Tadic oldu.

FENERBAHÇE HABERİ - Dusan Tadic ile ilgili şaşırtan gerçek! Jorge Jesus...

Fenerbahçe, son olarak Ajax forması giyen dünyaca ünlü futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Dusan Tadic ile ilgili şaşırtan gerçek! Jorge Jesus...

Oyuncuya önümüzdeki 2 sezon için 4 milyon 200 bin Euro ödeneceği duyuruldu.

FENERBAHÇE HABERİ - Dusan Tadic ile ilgili şaşırtan gerçek! Jorge Jesus...

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde ezeli rakibi Beşiktaş'a çalım atarak kadrosuna kattığı Dusan Tadic ile ilgili yeni bir gerçek ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ - Dusan Tadic ile ilgili şaşırtan gerçek! Jorge Jesus...

GEÇEN SENE FENERBAHÇE'NİN KAPISINDAN DÖNMÜŞ

Sabah'ın haberine göre; takımın en etkili oyuncularından biri olan ve performansının yanı sıra lider karakteriyle de taraftarın gönlünü kazanan Sırp kanat oyuncusunun, geçtiğimiz sezon sarı-lacivertlilerin kapısından döndüğü öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Dusan Tadic ile ilgili şaşırtan gerçek! Jorge Jesus...

JESUS ONAY VERMEDİ

34 yaşındaki futbolcunun, o dönemdeki teknik direktör Jorge Jesus'a önerildiği ancak onay çıkmadığı kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Dusan Tadic ile ilgili şaşırtan gerçek! Jorge Jesus...

Transferde daha çok Brezilyalı ve Portekizli isimlere yönelen deneyimli hocanın, Tadic'i yaşı ve çabuk bir futbolcu olmadığını düşündüğü için reddettiği ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Dusan Tadic ile ilgili şaşırtan gerçek! Jorge Jesus...

Dusan Tadic bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maçta forma giydi.

FENERBAHÇE HABERİ - Dusan Tadic ile ilgili şaşırtan gerçek! Jorge Jesus...

Sırp yıldız, 4 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

FENERBAHÇE HABERİ - Dusan Tadic ile ilgili şaşırtan gerçek! Jorge Jesus...

Tadic'in sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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