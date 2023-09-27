FENERBAHÇE HABERİ - Dusan Tadic ile ilgili şaşırtan gerçek! Jorge Jesus...

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, yeni sezona bambaşka bir giriş yaptı.
Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, yeni sezona bambaşka bir giriş yaptı.
Takımı İsmail Kartal'a emanet eden sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettirdi.
Birçok yıldızı renklerine bağlayan Kanarya'nın en çok konuşulan transferlerinden biriyse Dusan Tadic oldu.
Fenerbahçe, son olarak Ajax forması giyen dünyaca ünlü futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Oyuncuya önümüzdeki 2 sezon için 4 milyon 200 bin Euro ödeneceği duyuruldu.
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde ezeli rakibi Beşiktaş'a çalım atarak kadrosuna kattığı Dusan Tadic ile ilgili yeni bir gerçek ortaya çıktı.
GEÇEN SENE FENERBAHÇE'NİN KAPISINDAN DÖNMÜŞ
Sabah'ın haberine göre; takımın en etkili oyuncularından biri olan ve performansının yanı sıra lider karakteriyle de taraftarın gönlünü kazanan Sırp kanat oyuncusunun, geçtiğimiz sezon sarı-lacivertlilerin kapısından döndüğü öğrenildi.
JESUS ONAY VERMEDİ
34 yaşındaki futbolcunun, o dönemdeki teknik direktör Jorge Jesus'a önerildiği ancak onay çıkmadığı kaydedildi.
Transferde daha çok Brezilyalı ve Portekizli isimlere yönelen deneyimli hocanın, Tadic'i yaşı ve çabuk bir futbolcu olmadığını düşündüğü için reddettiği ifade edildi.
Dusan Tadic bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maçta forma giydi.
Sırp yıldız, 4 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Tadic'in sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
34 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.