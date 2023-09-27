FENERBAHÇE HABERİ - Dusan Tadic ile ilgili şaşırtan gerçek! Jorge Jesus...

GEÇEN SENE FENERBAHÇE'NİN KAPISINDAN DÖNMÜŞ

Sabah'ın haberine göre; takımın en etkili oyuncularından biri olan ve performansının yanı sıra lider karakteriyle de taraftarın gönlünü kazanan Sırp kanat oyuncusunun, geçtiğimiz sezon sarı-lacivertlilerin kapısından döndüğü öğrenildi.