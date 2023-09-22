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Spor yazarları Fenerbahçe - Nordsjaelland maçını değerlendirdi!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Konferans Ligi H Grubu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Nordsjaelland'ı ağırladı ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak turnuvaya 3 puanla başladı. Spor yazarları, bu mücadeleyi çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 07:27 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 07:28
Spor yazarları Fenerbahçe - Nordsjaelland maçını değerlendirdi!

GÜRCAN BİLGİÇ - Öyle de iyi takım, böyle de

İsmail Kartal oyuncularına karşı kartını açık kullandı; "Hepiniz ilk on birin parçasınız"... Ve yedi oyuncu değiştirdi üç gün önceki maça göre.

Spor yazarları Fenerbahçe - Nordsjaelland maçını değerlendirdi!

Beklenen bir hamleydi aslında ama Szymanski, Tadic veya Dzeko, İrfan Can Kahveci; öylesine izler bırakmışlar ki, "yoklukları aranır" endişesi dalgalandı.

Spor yazarları Fenerbahçe - Nordsjaelland maçını değerlendirdi!

Danimarka takımı, bir gün önce Seyrantepe'deki Kopenhag'ı elinden kaçırarak geldi İstanbul'a... Steaua Bükreş ve Partizan'ı eleyerek gruplara kaldı. "Çantada keklik" değil yani.

Spor yazarları Fenerbahçe - Nordsjaelland maçını değerlendirdi!

Fenerbahçe takımı çok yüksek enerji ile çıktı sahaya... "Altı numaraya değil, 12 numaraya ihtiyacımız var" gustosu da hedefini bulmuştu.

Spor yazarları Fenerbahçe - Nordsjaelland maçını değerlendirdi!

Kadıköy taraftarıyla da "ben buradayım" dedi. Önde baskı, kapılan toplar, usta ayaklar bir anda ilk skoru 2-0 getirdi. İkinci yarının başında gelen üçüncü golle birlikte, "keyif dakikaları" başladı.

Spor yazarları Fenerbahçe - Nordsjaelland maçını değerlendirdi!

Nordsjealland takımı da bu boşluğu hemen değerlendirdi. Önce topa sahip oldular, sonra da hücum kalitesine. Rakiplerini hataya zorladılar, buradan da golü buldular.

Spor yazarları Fenerbahçe - Nordsjaelland maçını değerlendirdi!

Kenardaki usta (İsmail Kartal) duruma değişiklikler ile el koydu ve forvetlerden birini (Kent) çıkartıp, İrfan Can Kahveci ile orta saha sayısını yükseltti. Denge hemen değişti.

Spor yazarları Fenerbahçe - Nordsjaelland maçını değerlendirdi!

Pas kalitesi artıp, top rakip sahada daha fazla kalmaya başlayınca Danimarka takımı da kendi sahasında beklemek zorunda kaldı.

Spor yazarları Fenerbahçe - Nordsjaelland maçını değerlendirdi!

Oyun soğudu, herkes yerini anladı. Rotasyon tabela olarak sonuç verdi. Kent, King ve Crespo'nun hala maç oynamaya ihtiyaçları var. Tempoları, pozisyonlardaki pas kararlarında sıkıntılar oldu. Ama "rekabet" gerçeğinde İsmail Hoca'nın elinde doğru veriler oluştu.

Spor yazarları Fenerbahçe - Nordsjaelland maçını değerlendirdi!

EMRE BOL - İşçi arılar!

Nordsjaelland karşılaşması üretken kraliçe arıların değil; koşan, mücadele eden, enerjisi yüksek işçi arıların maçıydı. Bu anlamda İsmail Kartal'ın yaptığına rotasyon değil, rakibe göre oyuncu tercihi yaptı denir.

Spor yazarları Fenerbahçe - Nordsjaelland maçını değerlendirdi!

Nordsjaelland çok genç, koşucu ve birlikte hareket edebilen bir takım. İsmail hoca özellikle 2. ve 3. bölgeyi savaşan, kolay kolay düşmeyen oyunculardan kurarak Danimarka ekibini şaşırttı.

Spor yazarları Fenerbahçe - Nordsjaelland maçını değerlendirdi!

Özellikle üst düzey bir Fred performansı izledik. Yanında Crespo'yla beraber sahada basmadık yer bırakmadılar.
Fred'in yüksek presi Fenerbahçe'nin topu geri kazanım süresine inanılmaz etki etti.

Spor yazarları Fenerbahçe - Nordsjaelland maçını değerlendirdi!

Bu ön alan baskısını çok iyi yapan takım yorulduğunda oyunu tutamadı. İsmail hoca sonradan yaptığı değişikliklerle daha iyi pas yapan ve topu takımda tutabilen oyuncuları tercih edince bir süre etkili gibi görünen rakibin gardı iyice düştü.

Spor yazarları Fenerbahçe - Nordsjaelland maçını değerlendirdi!

Fenerbahçe'de öylesine kaliteli bir kadro var ki istenilen tertipte farklı oyunları oynayabiliyor.

Spor yazarları Fenerbahçe - Nordsjaelland maçını değerlendirdi!

Oosterwolde'de sezonun yükselen yıldızlarından... Rakibin kanattaki en tehlikeli oyuncusu olan Ibrahim Osman'a adeta nefes aldırmadı. Tatlı sert oyunu ve King'le uyumuyla dikkati çekti.

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