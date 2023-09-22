Spor yazarları Fenerbahçe - Nordsjaelland maçını değerlendirdi!

GÜRCAN BİLGİÇ - Öyle de iyi takım, böyle de
İsmail Kartal oyuncularına karşı kartını açık kullandı; "Hepiniz ilk on birin parçasınız"... Ve yedi oyuncu değiştirdi üç gün önceki maça göre.
GÜRCAN BİLGİÇ - Öyle de iyi takım, böyle de
İsmail Kartal oyuncularına karşı kartını açık kullandı; "Hepiniz ilk on birin parçasınız"... Ve yedi oyuncu değiştirdi üç gün önceki maça göre.
Beklenen bir hamleydi aslında ama Szymanski, Tadic veya Dzeko, İrfan Can Kahveci; öylesine izler bırakmışlar ki, "yoklukları aranır" endişesi dalgalandı.
Danimarka takımı, bir gün önce Seyrantepe'deki Kopenhag'ı elinden kaçırarak geldi İstanbul'a... Steaua Bükreş ve Partizan'ı eleyerek gruplara kaldı. "Çantada keklik" değil yani.
Fenerbahçe takımı çok yüksek enerji ile çıktı sahaya... "Altı numaraya değil, 12 numaraya ihtiyacımız var" gustosu da hedefini bulmuştu.
Kadıköy taraftarıyla da "ben buradayım" dedi. Önde baskı, kapılan toplar, usta ayaklar bir anda ilk skoru 2-0 getirdi. İkinci yarının başında gelen üçüncü golle birlikte, "keyif dakikaları" başladı.
Nordsjealland takımı da bu boşluğu hemen değerlendirdi. Önce topa sahip oldular, sonra da hücum kalitesine. Rakiplerini hataya zorladılar, buradan da golü buldular.
Kenardaki usta (İsmail Kartal) duruma değişiklikler ile el koydu ve forvetlerden birini (Kent) çıkartıp, İrfan Can Kahveci ile orta saha sayısını yükseltti. Denge hemen değişti.
Pas kalitesi artıp, top rakip sahada daha fazla kalmaya başlayınca Danimarka takımı da kendi sahasında beklemek zorunda kaldı.
Oyun soğudu, herkes yerini anladı. Rotasyon tabela olarak sonuç verdi. Kent, King ve Crespo'nun hala maç oynamaya ihtiyaçları var. Tempoları, pozisyonlardaki pas kararlarında sıkıntılar oldu. Ama "rekabet" gerçeğinde İsmail Hoca'nın elinde doğru veriler oluştu.
EMRE BOL - İşçi arılar!
Nordsjaelland karşılaşması üretken kraliçe arıların değil; koşan, mücadele eden, enerjisi yüksek işçi arıların maçıydı. Bu anlamda İsmail Kartal'ın yaptığına rotasyon değil, rakibe göre oyuncu tercihi yaptı denir.
Nordsjaelland çok genç, koşucu ve birlikte hareket edebilen bir takım. İsmail hoca özellikle 2. ve 3. bölgeyi savaşan, kolay kolay düşmeyen oyunculardan kurarak Danimarka ekibini şaşırttı.
Özellikle üst düzey bir Fred performansı izledik. Yanında Crespo'yla beraber sahada basmadık yer bırakmadılar.
Fred'in yüksek presi Fenerbahçe'nin topu geri kazanım süresine inanılmaz etki etti.
Bu ön alan baskısını çok iyi yapan takım yorulduğunda oyunu tutamadı. İsmail hoca sonradan yaptığı değişikliklerle daha iyi pas yapan ve topu takımda tutabilen oyuncuları tercih edince bir süre etkili gibi görünen rakibin gardı iyice düştü.
Fenerbahçe'de öylesine kaliteli bir kadro var ki istenilen tertipte farklı oyunları oynayabiliyor.
Oosterwolde'de sezonun yükselen yıldızlarından... Rakibin kanattaki en tehlikeli oyuncusu olan Ibrahim Osman'a adeta nefes aldırmadı. Tatlı sert oyunu ve King'le uyumuyla dikkati çekti.
Fenerbahçe'nin her kulvarda mükemmel gidişi devam ediyor. Şunu unutmayın bu takım Konferans Ligi'nin en büyük favorisi...