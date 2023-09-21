FENERBAHÇE HABERİ - Kadıköy'de zafer gecesi! İşte Kanarya'nın Nordsjaelland maçı 11'i

Basamakları tek tek çıkan ve sonunda gruplara kalan Fenerbahçe, Konferans Ligi H Grubu ilk maçında bugün Danimarka ekibi Nordsjaelland'ı konuk ediyor.
Basamakları tek tek çıkan ve sonunda gruplara kalan Fenerbahçe, Konferans Ligi H Grubu ilk maçında bugün Danimarka ekibi Nordsjaelland'ı konuk ediyor.
Ülker Stadı'ndaki mücadele saat 19.45'te başlayacak. Düdük ise Macar hakem Gergo Bogar'da olacak.
Temsilcimizde tek hedef; 50 bin taraftarının desteğini de arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmak. Teknik direktör İsmail Kartal da tüm planlarını üç puan üzerine yaptı.