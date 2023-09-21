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FENERBAHÇE HABERİ - Kadıköy'de zafer gecesi! İşte Kanarya'nın Nordsjaelland maçı 11'i

Fenerbahçe, H Grubu ilk maçına evinde çıkıyor. Sarı-lacivertliler, Danimarka ekibi Nordsjaelland ile kozlarını paylaşacak. Tribünlerdeki 50 bin taraftarının desteğini arkasına alacak olan Kanarya'da tek hedef sahadan 3 puanla ayrılıp Avrupa’ya zaferle başlamak. Teknik direktör İsmail Kartal, zorlu mücadele öncesi sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Nordsjaelland maçı muhtemel 11'i...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 06:50
FENERBAHÇE HABERİ - Kadıköy'de zafer gecesi! İşte Kanarya'nın Nordsjaelland maçı 11'i

Basamakları tek tek çıkan ve sonunda gruplara kalan Fenerbahçe, Konferans Ligi H Grubu ilk maçında bugün Danimarka ekibi Nordsjaelland'ı konuk ediyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Kadıköy'de zafer gecesi! İşte Kanarya'nın Nordsjaelland maçı 11'i

Ülker Stadı'ndaki mücadele saat 19.45'te başlayacak. Düdük ise Macar hakem Gergo Bogar'da olacak.

FENERBAHÇE HABERİ - Kadıköy'de zafer gecesi! İşte Kanarya'nın Nordsjaelland maçı 11'i

Temsilcimizde tek hedef; 50 bin taraftarının desteğini de arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmak. Teknik direktör İsmail Kartal da tüm planlarını üç puan üzerine yaptı.

FENERBAHÇE HABERİ - Kadıköy'de zafer gecesi! İşte Kanarya'nın Nordsjaelland maçı 11'i

HEDEF 11. ZAFER
Ligde ve Avrupa oynadığı 10 maçı da kazanan F.Bahçe, hem bu seriyi 11'e çıkarmak hem de Avrupa perdesini galibiyetle açmak istiyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Kadıköy'de zafer gecesi! İşte Kanarya'nın Nordsjaelland maçı 11'i

Fenerbahçe, Nordsjaelland maçıyla birlikte Konferans Ligi'ndeki 9. maçına çıkacak.

FENERBAHÇE HABERİ - Kadıköy'de zafer gecesi! İşte Kanarya'nın Nordsjaelland maçı 11'i

Avrupa futbolunun üç numaralı kupasında oynadığı 8 karşılaşmada ise 6 galibiyet, 2 yenilgi alan temsilcimiz, söz konusu bu karşılaşmalarda 25 gol atarken, kalesinde ise sadece 8 gol gördü.

FENERBAHÇE HABERİ - Kadıköy'de zafer gecesi! İşte Kanarya'nın Nordsjaelland maçı 11'i

6 MAÇTA 21 GOL
Konferans Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan başlayan Fenerbahçe, sırasıyla Zimbru, Maribor ve Twente'yi turnuvanın dışına itti.

FENERBAHÇE HABERİ - Kadıköy'de zafer gecesi! İşte Kanarya'nın Nordsjaelland maçı 11'i

Oynadığı 6 karşılaşmayı da kazanan sarı-lacivertliler, rakip kalelere tam 21 gol bıraktı.

FENERBAHÇE HABERİ - Kadıköy'de zafer gecesi! İşte Kanarya'nın Nordsjaelland maçı 11'i

TEK EKSİK CENGİZ ÜNDER
Fenerbahçe'de bugünkü maç öncesinde Cengiz Ünder dışında eksik bulunmuyor. Antalyaspor maçının 3. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Cengiz Ünder'in çekilen MR'ında ikinci derece yırtık olduğu açıklanmıştı.

FENERBAHÇE HABERİ - Kadıköy'de zafer gecesi! İşte Kanarya'nın Nordsjaelland maçı 11'i

260 MAÇTA 101 GALİBİYET
Fenerbahçe Avrupa kupalarında şu ana kadar 260 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmaların 101'inden galibiyetle ayrıldı, 104'ünde ise rakiplerine boyun eğdi. Taraflar 55 mücadeleden de sahadan beraberlikle ayrıldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Kadıköy'de zafer gecesi! İşte Kanarya'nın Nordsjaelland maçı 11'i

SAHASINDA YENİLMİYOR
Fenerbahçe'nin Kadıköy'de bileği bükülmüyor. Bu sezon evinde oynadığı Avrupa maçlarının tamamını kazanan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon da sahasında 6 maça çıktı. Evindeki 9 maçın 8'ini kazandı. 1'i de berabere bitti.

FENERBAHÇE HABERİ - Kadıköy'de zafer gecesi! İşte Kanarya'nın Nordsjaelland maçı 11'i

3. KEZ DAN EKİBİ
Bugün Nordsjaelland ile ilk kez karşılaşacak Fenerbahçe, Danimarka takımlarıyla bugüne kadar 2 kez kozlarını paylaşmıştı.

FENERBAHÇE HABERİ - Kadıköy'de zafer gecesi! İşte Kanarya'nın Nordsjaelland maçı 11'i

2006-2007 sezonunda Randers ile eşleşen sarı-lacivertler, rakibini her iki maçta da yenmişti.

FENERBAHÇE HABERİ - Kadıköy'de zafer gecesi! İşte Kanarya'nın Nordsjaelland maçı 11'i

ZİRVEYİ TAKİPTE
Danimarka Süper Ligi'nde 8 maça çıkan Nordsjaelland, 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 17 puanla, lider Kopenhag'ın 2 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar ligde 21 golle en golcü takım.

FENERBAHÇE HABERİ - Kadıköy'de zafer gecesi! İşte Kanarya'nın Nordsjaelland maçı 11'i

FENERBAHÇE - NORDSJAELLAND MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Kent, Batshuayi

Nordsjaelland: Hansen, Willadsen, Nagalo, Kian Hansen, Frese, Tverskov, Svensson, Diomande, Osman, Schjelderup, Ingvartsen

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