Haberler Fenerbahçe SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den son gün bombası! İşte 6 numara adayları

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den son gün bombası! İşte 6 numara adayları

Transfer tahtasının kapanmasına kısa bir süre kala Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yaptığı flaş takviyelerle sezona etkili bir giriş yapan sarı lacivertliler son gün bombasılı patlatmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe taraftarlarının merakla beklediği 6 numara transferi gerçekleşiyor. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 13:28 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 13:35
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den son gün bombası! İşte 6 numara adayı

6 numara transferi istediğini açıklayan İsmail Kartal yönetimi harekete geçirdi.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den son gün bombası! İşte 6 numara adayı

Transfer hakkında konuşan İsmail Kartal, "Başkanımızın ve yöneticilerimizin yoğun bir çabaları var.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den son gün bombası! İşte 6 numara adayı

Transferin son günlerine gelindiği için biz ihtiyacımız olan iyi ve kaliteli oyuncu almak istiyoruz.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den son gün bombası! İşte 6 numara adayı

Bu konuyla ilgili tabii ki bizim de başkanımızla istişarelerimiz oluyor. Zannediyorum ki inşallah iyi bir şey olabilir diye tahmin ediyorum.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den son gün bombası! İşte 6 numara adayı

Burada başkanımız ve yöneticilerimiz bu süreci sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den son gün bombası! İşte 6 numara adayı

Yaptığı flaş transferlerle sezona bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe 6 numara takviyesiyle transfer dönemini noktalandırmaya hazırlanıyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den son gün bombası! İşte 6 numara adayı

Birçok yıldızı listesine alan Fenerbahçe o isimlerle görüşmeleri sonuçlandırmaya yaklaştı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den son gün bombası! İşte 6 numara adayı

AL-MUSRATI İÇİN YOĞUN MESAİ

Kanarya'nın transferi için yoğun uğraş verdiği ilk isim Al-Musrati...

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den son gün bombası! İşte 6 numara adayı

Portekiz basınında yer alan habere göre, Braga Fenerbahçe'den 25 milyon euro istedi.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den son gün bombası! İşte 6 numara adayı

Yıldız oyuncu için pazarlıklar sürerken Fenerbahçe'nin kiralama formülünü de devreye sokması planlanıyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den son gün bombası! İşte 6 numara adayı

AL MUSRATI KİMDİR?

1.89 boyundaki Libyalı orta saha Al Musrati, kariyeri boyunca 204 resmi maçta görev yaptı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den son gün bombası! İşte 6 numara adayı

27 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 15 gol 11 asist kaydetti.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den son gün bombası! İşte 6 numara adayı

GRUJIC İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Öne çıkan bir başka isim ise Marko Grujic...

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den son gün bombası! İşte 6 numara adayı

Fenerbahçe kurmayları Marko Grujic transferini bitirmek için Porto ile görüşmeleri gerçekleştirdi.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den son gün bombası! İşte 6 numara adayı

Porto'da forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu kariyerinde 252 maçta görev alırken 24 kez gol sevinci yaşadı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den son gün bombası! İşte 6 numara adayı

Sırp orta saha oyuncusunun Porto kulübüyle 2026 yılına kadar kontratı bulunuyor. Piyasa değeri ise 9 milyon Euro...

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den son gün bombası! İşte 6 numara adayı

Marko Grujic'in transferi için Fenerbahçe, Dusan Tadic'i devreye sokmayı planlıyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den son gün bombası! İşte 6 numara adayı

ALEKSANDR CHERNIKOV ÖNERİLDİ
Fenerbahçe'nin bir başka 6 numara adayı Aleksandr Chernikov...

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den son gün bombası! İşte 6 numara adayı

Sarı lacivertlilere, Krasnodar forması giyen Aleksandr Chernikov önerildi.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den son gün bombası! İşte 6 numara adayı

ALEKSANDR CHERNIKOV KİMDİR?

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den son gün bombası! İşte 6 numara adayı

1 Şubat 2000 tarihinde Rusya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Krasnodar altyapısında başladı. 2021 yılında Krasnodar'da A takıma yükselme başarısı gösterdi. Orta sahada ön libero olarak görev yapan Chernikov'un güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro...

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den son gün bombası! İşte 6 numara adayı

MCTOMINAY KİRALANMAK İSTİYOR

Altay transferinde iyi ilişkiler kurduğu Manchester United kulübüyle Scott McTominay için görüşmeler sürüyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den son gün bombası! İşte 6 numara adayı

Fenerbahçe kurmayları, ön libero ve merkez orta sahada görev yapan oyuncuyu kiralamak istiyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den son gün bombası! İşte 6 numara adayı

McTominay, Manchester United formasıyla toplam 241 maça çıkarken, 22 gol, 5 de asist üretti.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den son gün bombası! İşte 6 numara adayı

MISIC İÇİN İYİ İLİŞKİLER KULLANILACAK

6 numara arayışlarını uzun zamandır sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen bir başka yıldız Josip Misic...

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den son gün bombası! İşte 6 numara adayı

Hırvat orta saha oyuncusu için temaslarını sıklaştıran sarı lacivertliler Livakovic transferinde kurulan ikili ilişkilerini kullanmayı hedefliyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den son gün bombası! İşte 6 numara adayı

Hırvat ekibiyle 132 maça çıkan Josip Misic, 6 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den son gün bombası! İşte 6 numara adayı

JORGINHO'DAN VAZGEÇİLMEDİ

Fenerbahçe taraftarını en çok heyecanlandıran isimlerin başında Jorginho geliyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den son gün bombası! İşte 6 numara adayı

Sarı lacivertlilerin uzun süredir gündeminde yer alan Jorginho'dan vazgeçmedi. Fenerbahçe, Arsenal'in yeni sezon planlamasında yer almayan İtalyan orta saha için son kez teklif götürdü.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den son gün bombası! İşte 6 numara adayı

Arsenal'in geçen sezonun devre arasında Chelsea'den kadrosuna kattığı Jorginho'nun İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

DİĞER
Aldatmak dizisinde ikinci DNA testi herkesi şaşkına çevirdi
Başkan Erdoğan'dan 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar
Fener'e van de Beek'ten kötü haber
Kartal'da gözler Ten Hag'da! Kararı bekleniyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fener'e van de Beek'ten kötü haber
İsmail Kartal'dan flaş Miguel Crespo kararı!
Mevlid Kandili ne zaman 2023?
CUMA HUTBESİ DİYANET
EK DERS ÜCRETİ NE KADAR OLDU EYLÜL 2023?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor’da Bakic siftah yaptı Trabzonspor’da Bakic siftah yaptı 13:48
Bugün günlerden 6 numara! 6 futbolcu... Bugün günlerden 6 numara! 6 futbolcu... 13:28
Rashica: En çok forma giymek istediğim kulüp... Rashica: En çok forma giymek istediğim kulüp... 13:21
Beşiktaş'ta divan kurulu toplantısı Beşiktaş'ta divan kurulu toplantısı 13:14
Federasyon açıkladı! Devşirme… Federasyon açıkladı! Devşirme… 12:49
Nenad Bjelica: "Beşiktaş maçına hazırız" Nenad Bjelica: "Beşiktaş maçına hazırız" 12:34
Daha Eski
İşte Burak Kapacak'ın yeni adresi... İşte Burak Kapacak'ın yeni adresi... 12:23
Filenin Sultanları Paris 2024 için parkede! Filenin Sultanları Paris 2024 için parkede! 12:07
Beşiktaş'tan G.Saray ve F.Bahçe için çarpıcı açıklama Beşiktaş'tan G.Saray ve F.Bahçe için çarpıcı açıklama 11:42
Arda Turan'dan kariyer hedefi! Arda Turan'dan kariyer hedefi! 11:39
Beşiktaş'tan G.Saray ve F.Bahçe için çarpıcı açıklama Beşiktaş'tan G.Saray ve F.Bahçe için çarpıcı açıklama 11:39
Bjelica açıkladı! "Takım bulmaya çalışıyoruz" Bjelica açıkladı! "Takım bulmaya çalışıyoruz" 11:21