SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den son gün bombası! İşte 6 numara adayları

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek.
Öte yandan Kanarya'da gözler transfere çevrildi.
Transfer tahtasının kapanmasına sayılı saatler kala Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek.
Öte yandan Kanarya'da gözler transfere çevrildi.
Transfer tahtasının kapanmasına sayılı saatler kala Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor.
6 numara transferi istediğini açıklayan İsmail Kartal yönetimi harekete geçirdi.
Transfer hakkında konuşan İsmail Kartal, "Başkanımızın ve yöneticilerimizin yoğun bir çabaları var.
Transferin son günlerine gelindiği için biz ihtiyacımız olan iyi ve kaliteli oyuncu almak istiyoruz.
Bu konuyla ilgili tabii ki bizim de başkanımızla istişarelerimiz oluyor. Zannediyorum ki inşallah iyi bir şey olabilir diye tahmin ediyorum.
Burada başkanımız ve yöneticilerimiz bu süreci sürdürüyor." ifadelerini kullandı.
Yaptığı flaş transferlerle sezona bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe 6 numara takviyesiyle transfer dönemini noktalandırmaya hazırlanıyor.
Birçok yıldızı listesine alan Fenerbahçe o isimlerle görüşmeleri sonuçlandırmaya yaklaştı.
AL-MUSRATI İÇİN YOĞUN MESAİ
Kanarya'nın transferi için yoğun uğraş verdiği ilk isim Al-Musrati...
Portekiz basınında yer alan habere göre, Braga Fenerbahçe'den 25 milyon euro istedi.
Yıldız oyuncu için pazarlıklar sürerken Fenerbahçe'nin kiralama formülünü de devreye sokması planlanıyor.
AL MUSRATI KİMDİR?
1.89 boyundaki Libyalı orta saha Al Musrati, kariyeri boyunca 204 resmi maçta görev yaptı.
27 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 15 gol 11 asist kaydetti.
GRUJIC İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Öne çıkan bir başka isim ise Marko Grujic...
Fenerbahçe kurmayları Marko Grujic transferini bitirmek için Porto ile görüşmeleri gerçekleştirdi.
Porto'da forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu kariyerinde 252 maçta görev alırken 24 kez gol sevinci yaşadı.
Sırp orta saha oyuncusunun Porto kulübüyle 2026 yılına kadar kontratı bulunuyor. Piyasa değeri ise 9 milyon Euro...
Marko Grujic'in transferi için Fenerbahçe, Dusan Tadic'i devreye sokmayı planlıyor.
ALEKSANDR CHERNIKOV ÖNERİLDİ
Fenerbahçe'nin bir başka 6 numara adayı Aleksandr Chernikov...
Sarı lacivertlilere, Krasnodar forması giyen Aleksandr Chernikov önerildi.
ALEKSANDR CHERNIKOV KİMDİR?
1 Şubat 2000 tarihinde Rusya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Krasnodar altyapısında başladı. 2021 yılında Krasnodar'da A takıma yükselme başarısı gösterdi. Orta sahada ön libero olarak görev yapan Chernikov'un güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro...
MCTOMINAY KİRALANMAK İSTİYOR
Altay transferinde iyi ilişkiler kurduğu Manchester United kulübüyle Scott McTominay için görüşmeler sürüyor.
Fenerbahçe kurmayları, ön libero ve merkez orta sahada görev yapan oyuncuyu kiralamak istiyor.
McTominay, Manchester United formasıyla toplam 241 maça çıkarken, 22 gol, 5 de asist üretti.
MISIC İÇİN İYİ İLİŞKİLER KULLANILACAK
6 numara arayışlarını uzun zamandır sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen bir başka yıldız Josip Misic...
Hırvat orta saha oyuncusu için temaslarını sıklaştıran sarı lacivertliler Livakovic transferinde kurulan ikili ilişkilerini kullanmayı hedefliyor.
Hırvat ekibiyle 132 maça çıkan Josip Misic, 6 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.
JORGINHO'DAN VAZGEÇİLMEDİ
Fenerbahçe taraftarını en çok heyecanlandıran isimlerin başında Jorginho geliyor.
Sarı lacivertlilerin uzun süredir gündeminde yer alan Jorginho'dan vazgeçmedi. Fenerbahçe, Arsenal'in yeni sezon planlamasında yer almayan İtalyan orta saha için son kez teklif götürdü.
Arsenal'in geçen sezonun devre arasında Chelsea'den kadrosuna kattığı Jorginho'nun İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.