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Arina Fedorovtseva - Berke Özer aşkı belgelendi!

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe Opet forması giyen Rus voleybolcu Arina Fedorovtseva ile sarı-lacivertlilerin eski kalecisi Berke Özer'in aşkı belgelendi. İkili, bir AVM'de el ele görüntülendi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 09:31
Arina Fedorovtseva - Berke Özer aşkı belgelendi!

Geçen sezon Fenerbahçe Opet ile Misli Sultanlar Ligi şampiyonluğuna ulaşan Arina Fedorovtseva yeni sezon öncesi aşk hayatıyla gündeme geldi. Arina, bir AVM'de eski Fenerbahçeli sporcu ile el ele görüntülendi.

FENERBAHÇE'DE 3. SEZONUNU GEÇİRECEK

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Dinamo Kazan ve Rusya'nın alt yaş milli takımlarında gösterdiği performansla dikkat çeken Rus smaçör Arina Fedorovtseva'yı 2021 yılında renklerine bağlamıştı. Fenerbahçe Opet forması giyen Arina Fedorovtseva, gösterdiği performans ile taraftarın kısa sürede sevgilisi haline geldi.

EYÜPSPOR-GİRESUNSPOR MAÇINI TRİBÜNDEN İZLEDİ

Son zamanlarda aşk hayatı ile gündeme gelen Arina Fedorovtseva, Eyüpspor-Giresunspor maçını tribünden takip etti. Anna Lazareva da takım arkadaşının yanında maçı takip edenlerin arasındaydı.

ARINA - BERKE ÖZER AŞKI DOĞRULANDI

Eyüpspor - Giresunspor maçını tribünden takip eden 19 yaşındaki voleybolcu son zamanlarda adı sıklıkla Eyüpspor kalecisi Berke Özer ile anılıyordu. Arina'nın maçı tribünden takip etmesinin ardından bu iddiaları doğrulanmış oldu. Rus voleybolcu Instagram hesabından Berke Özer'i takip ediyor.

EL ELE GÖRÜNTÜLENDİ

Milliyet'te yer alan habere göre Fenerbahçe Opet'in genç voleybolcusu, bu kez Eyüpspor kalecisi Berke Özer ile bir alışveriş merkezinde el ele görüntülendi.

BERKE 4 YIL FENERBAHÇE FORMASI GİYDİ

Berke Özer, 2018'de Altınordu'dan Fenerbahçe'ye gelmişti. 23 yaşındaki eldiven 1 Eylül 2022'de sarı-lacivertli takıma veda etmiş, Portekiz'in Portimonense takımına transfer olmuştu. Eyüpspor, genç eldiveni Ocak 2023'te renklerine katmıştı. Kısa bir süre Ümraniyespor'a kiralanan Berke, takımına tekrar geri döndü.

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