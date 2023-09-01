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KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI - Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oluyor

UEFA Konferans Ligi'nde ön elemelerin tamamlanmasıyla Beşiktaş Dinamo Kiev'i; Fenerbahçe de Twente'yi eleyerek gruplara kaldı. Grup kuralarımda temsilcilerimizin hangi grupta hangi takımla eşleşeceğini merak eden futbolseverler, arama motorlarında Konferans Ligi kura çekilişi sorgulaması yapıyor. Peki Beşiktaş ve Fenerbahçe kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2023 Cuma 13:00
KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI - Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oluyor

KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş ve Fenerbahçe, play-off turunda rakipleri Dİnamo Kiev ve Twente'yi mağlup ederek gruplara kalmaya hak kazandı. Bu başarı sonrası Kara Kartal ve Sarı Kanarya gözünü Konferans Ligi kura çekimine çevirdi. Peki, Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? Konferans Ligi kuraları saat kaçta?

KONFERANS LİGİ GRUP KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Konferans Ligi kura çekimi 1 Eylül Cuma günü saat 15.30'da gerçekleştirilecek Kura çekimi EXXEN ile TV8,5'tan canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ MUHTEMEL RAKİPLERİ

1. Torba: Fenerbahçe, Frankfurt, Dinamo Zagreb, Club Brugge, AZ, Gent, Lille, Ferençvaroş

2. Torba: Aston Villa, PAOK, Slovan, M. Tel Aviv, Viktoria Plzen, Ludogorets, Fiorentina, Bodo/Glimt

3. Torba: Beşiktaş, Genk, Zorya, Astana, HJK Helsinki, L. Varşova, S. Trnava, O. Ljubljana,

4. Torba: Zrinjski, Klaksvik, Aberdeen, Cukaricki, Lugano, Breidablik, Nordsjaelland, Ballkani

GRUP MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

  • 1. Maç günü: 21 Eylül 2023
  • 2. Maç günü: 5 Ekim 2023
  • 3. Maç günü: 26 Ekim 2023
  • 4. Maç günü: 9 Kasım 2023
  • 5. Maç günü: 30 Kasım 2023
  • 6. Maç günü: 14 Aralık 2023

UEFA Konferans Ligi grup aşaması sonra oynanacak aşamalarının tarihleri:

Eleme turu Play-Off: 15 ve 22 Şubat 2024

Son 16. Turu: 7 ve 14 Mart 2024

Çeyrek final: 11 ve 18 Nisan 2024

Yarı final: 2 ve 9 Mayıs 2024

Final: 29 Mayıs 2024

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