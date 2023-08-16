Fenerbahçe Maribor maçı için Slovenya'ya geldi

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanşında Fenerbahçe, yarın deplasmanda Maribor'un konuğu olacak. Ljudski Vrt Stadyumu'nda TSİ 21.15'te başlayacak karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Fabio Verissimo düdük çalacak. Verissimo'nun yardımcılıklarını ise Pedro Martins ve Pedro Almeida üstlenecek.

Fenerbahçe, karşılaşma öncesinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Slovenya'ya geldi. Kafileyi havalimanında Türkiye Cumhuriyeti Ljubljana Büyükelçiliği Başkatibi Özgür Murat ve taraftarlar karşıladı. Fenerbahçeli futbolcular, taraftarların fotoğraf çektirme ve forma imzalama isteklerini geri çevirmedi. Kafile alandan ayrılarak, konaklayacağı otele doğru hareket etti.

Fenerbahçe'nin Maribor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

"Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Alexander Djiku, Luan Peres, Samet Akaydin, Yusuf Kocatürk, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, Efekan Karayazı, Bartuğ Elmaz, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir."