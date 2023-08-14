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FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya 21'lik orta saha! Nicolo Rovella listede

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Kadrosuna önemli isimleri katan Fenerbahçe, transferde durmuyor. Sarı-lacivertliler, gündemine 21 yaşındaki İtalyan orta saha Nicolo Rovella'yı aldı. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2023 Pazartesi 15:04
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya 21'lik orta saha! Nicolo Rovella listede

Genç futbolcuyla Fenerbahçe'nin yanı sıra 4 İtalya Serie A ekibinin de ilgilendiği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya 21'lik orta saha! Nicolo Rovella listede

Geride bıraktığımız sezonu Monza'da kiralık olarak geçiren Rovella, çıktığı 30 karşılaşmada 1 gol atarken 2 de asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya 21'lik orta saha! Nicolo Rovella listede

NICOLO ROVELLA KİMDİR?

4 Aralık 2001 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya 21'lik orta saha! Nicolo Rovella listede

Profesyonel futbol kariyerine Genoa altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya 21'lik orta saha! Nicolo Rovella listede

Sırasıyla Juventus ve Monza takımlarında forma giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya 21'lik orta saha! Nicolo Rovella listede

Orta sahada ön libero olarak görev yapan 21 yaşıdaki genç futbolcu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

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