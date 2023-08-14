FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya 21'lik orta saha! Nicolo Rovella listede

Genç futbolcuyla Fenerbahçe'nin yanı sıra 4 İtalya Serie A ekibinin de ilgilendiği belirtildi.
Genç futbolcuyla Fenerbahçe'nin yanı sıra 4 İtalya Serie A ekibinin de ilgilendiği belirtildi.
Geride bıraktığımız sezonu Monza'da kiralık olarak geçiren Rovella, çıktığı 30 karşılaşmada 1 gol atarken 2 de asist yaptı.
NICOLO ROVELLA KİMDİR?
4 Aralık 2001 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Genoa altyapısında başladı.
Sırasıyla Juventus ve Monza takımlarında forma giydi.
Orta sahada ön libero olarak görev yapan 21 yaşıdaki genç futbolcu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
İtalyan futbolcunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro...