Haberler Fenerbahçe Livakovic’te mutlu son

Livakovic’te mutlu son

Hırvat basını, Dinamo Zagreb’in Fenerbahçe’den gelen 9 milyon Euro’luk teklifi kabul ettiğini yazdı. Livakovic’in haftaya gelecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 06:50
Livakovic’te mutlu son

Fenerbahçe aylardır peşinde olduğu Livakovic transferini olumlu sonuçlandırdı. Geçtiğimiz ay sarı-lacivertlilerle prensip anlaşmasına varan Dinamo Zagreb, Suudi ekibi Al-Nassr ve İspanyol temsilcisi Almeria'dan Livakovic için teklif gelince F.Bahçe'yle olan görüşmeleri durdurmuştu. Ancak iki kulüpten de istediğini alamayan Hırvat ekibi, F.Bahçe'nin 9 milyon Euro'luk teklifini kabul etmek zorunda kaldı.

Sportske'nin haberine göre; Dinamo Zagreb, sarı-lacivertlilerle her konuda anlaştı. 28 yaşındaki kaleci, 15 Ağustos'tan sonra İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerinin ardından 4+1 yıllık sözleşmeye imza atacak. Livakovic'in yıllık 2 milyon Euro kazanacağı da belirtildi. Livakovic transferinin ardından ise Altay Bayındır'la yollar ayrılacak. 25 yaşındaki kaleciyi başta M. United olmak üzere Avrupa'dan bazı takımlar istiyordu.

İLK KEZ ÜLKE DIŞINA ÇIKACAK

Hırvatistan Milli Takımı'nın da kalesini koruyan Dominik Livakovic, ilk kez ülkesinin dışında forma giyecek. 28 yaşındaki kaleci, Dinamo Zagreb'in yanı sıra NK Zagreb'de oynadı.

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