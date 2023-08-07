Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Jorginho olmazsa B Planı hazır! Fenerbahçe işi sağlama aldı

TRANSFER HABERİ: Jorginho olmazsa B Planı hazır! Fenerbahçe işi sağlama aldı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de orta saha arayışları hız kazandı. Sarı-lacivertlilerde bu bölge için ilk hedef Arsenal'in yıldızı Jorginho. İtalyan yıldıza teklifte bulunan Kanarya, olumsuz bir yanıt alması halinde B planını belirledi. İşte o isim ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 06:50
TRANSFER HABERİ: Jorginho olmazsa B Planı hazır! Fenerbahçe işi sağlama aldı

Fenerbahçe orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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TRANSFER HABERİ: Jorginho olmazsa B Planı hazır! Fenerbahçe işi sağlama aldı

Bu bölgeye nokta atışı bir takviye yapmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, operasyonu titizlikle yürütüyor.

TRANSFER HABERİ: Jorginho olmazsa B Planı hazır! Fenerbahçe işi sağlama aldı

İLK ADAY JORGINHO!
Kanarya'nın orta saha mevkisinde ilk düşündüğü isim Arsenal'in Brezilya asıllı İtalyan yıldızı Jorginho...

TRANSFER HABERİ: Jorginho olmazsa B Planı hazır! Fenerbahçe işi sağlama aldı

31 yaşındaki futbolcu için İngiliz ekibiyle ilk temas kuruldu.

TRANSFER HABERİ: Jorginho olmazsa B Planı hazır! Fenerbahçe işi sağlama aldı

Attığı ilk adımdan olumlu yanıt alan sarı-lacivertli yönetim, Jorginho'nun menajeriyle de irtibata geçti.

TRANSFER HABERİ: Jorginho olmazsa B Planı hazır! Fenerbahçe işi sağlama aldı

Yıldız futbolcunun temsilcisiyle görüşen yönetim, hazırladığı teklifi sundu.

TRANSFER HABERİ: Jorginho olmazsa B Planı hazır! Fenerbahçe işi sağlama aldı

Avrupa'dan da talipleri olan İtalyan milli oyuncuyu ikna etmeye çalışan sarı-lacivertliler, olumsuz bir duruma karşı da B planını hazırlamış durumda...

TRANSFER HABERİ: Jorginho olmazsa B Planı hazır! Fenerbahçe işi sağlama aldı

B PLANI NDIDI!
Sarı-lacivertlilerin Jorginho'nun alternatifi olarak belirlediği isim ise Leicester City'nin Nijeryalı yıldızı Wilfred Ndidi...

TRANSFER HABERİ: Jorginho olmazsa B Planı hazır! Fenerbahçe işi sağlama aldı

Geçtiğimiz aylarda da gündeme gelen 26 yaşındaki oyuncu için yeniden nabız yoklayan Fenerbahçe, olumlu sinyaller aldı.

TRANSFER HABERİ: Jorginho olmazsa B Planı hazır! Fenerbahçe işi sağlama aldı

Leicester'in Champhionship'te olmasından dolayı takımda kalmak istemeyen Ndidi için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapılacak.

TRANSFER HABERİ: Jorginho olmazsa B Planı hazır! Fenerbahçe işi sağlama aldı

Eğer bu öneri kabul görürse 26 yaşındaki yıldız, hafta sonuna kadar İstanbul'a gelip kontrollerden geçecek.

TRANSFER HABERİ: Jorginho olmazsa B Planı hazır! Fenerbahçe işi sağlama aldı

2017 yılında 17.6 milyon euro bedelle Leicester City'e transfer olan Ndidi, 6 yıldan beri İngiliz ekibinde forma giyiyor.

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