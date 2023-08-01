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ZİMBRU FENERBAHÇE MAÇI İZLE - CANLI 📺 | Fenerbahçe maçı saat kaçta? Zimbru - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan 2. ön eleme turu ile devam ediyor. Fenerbahçe, Zimbru ile kozlarını paylaşacak. Ülker Stadyumu'nda oynanan ilk maçı 5-0 kazanan Fenerbahçe, Zimbru'yu yine farklı yenmek istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe maçı saat kaçta? Zimbru - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2023 Salı 15:12 Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2023 Salı 15:30
ZİMBRU FENERBAHÇE MAÇI İZLE - CANLI 📺 | Fenerbahçe maçı saat kaçta? Zimbru - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Zimbru - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezonda 3 kulvarda yarışacak olan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda FC Zimbru ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Zimbru - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ZİMBRU - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Zimbru - Fenerbahçe maçı 1 Ağustos Salı günü saat 20:30'da oyanancak. Müsabaka S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

AVRUPA'DA 256. MAÇ

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne kadar 255 kez boy gösterdi. 96 maçta galibiyet alan Fenerbahçe, 55 mücadelede berabere kalırken 104 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan müsabakalarda Kanarya rakip fileleri 331 kez havalandırırken, kalesinde ise 367 gol gördü.

İRLANDALI HAKEM ROB HARVEY DÜDÜK ÇALACAK

Zimbru ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada İrlandalı hakem Rob Harvey düdük çalacak. Harvey'in yardımcılıklarını Robert Clarke ve Wayne McDonnell yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Paul Mclaughlin olacak.

EMRE MOR DAHİL EDİLMEDİ

Fenerbahçe'nin Zimbru ile oynayacağı rövanş maçına UEFA listesinde yer alan Emre Mor dahil edilmedi. Turun ilk maçında sakatlanan ve oyundan çıkan Emre Mor, rövanş karşılaşmasında yer almayacak.

Sarı-lacivertli ekibin Zimbru maçı kafilesi şu şekilde:

"Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Luan Peres, Samet Akaydın, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Burak Kapacak, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun, Efekan Karayazı, Bora Aydınlık."

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği listede takıma yeni katılan Rodrigo Becao, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz yer almadı. Bu oyuncuların yanı sıra Gustavo Henrique, Diego Rossi, Willian Arao, Joao Pedro, Lincoln Henrique, Emre Demir ve Nazım Sangare de görev alamayacak isimler arasında.

Öte yandan Brezilyalı futbolcu Rodrigo Becao'nun bir sonraki maçta görev alması bekleniyor. Sarı-lacivertliler, Zimbru karşısında turu geçmesi halinde bir sonraki turda Differdange-Maribor eşleşmesinin kazananıyla mücadele edecek.

ASpor CANLI YAYIN

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