İsmail Kartal kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Zimbru maçı 11'i

1 Ağustos Salı günü TSİ 20.30'da oynanacak mücadeleyi İrlanda Futbol Federasyonu'ndan Rob Harvey yönetecek. Harvey'in yardımcılıklarını Robert Clarke ve Wayne McDonnell üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Paul Mclaughlin yapacak.