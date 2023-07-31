Haberler Fenerbahçe İsmail Kartal kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Zimbru maçı 11'i

İsmail Kartal kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Zimbru maçı 11'i

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 2. ön eleme turu rövanş maçında Zimbru deplasmanına konuk olacak. İlk maçı 5-0 kazanarak büyük bir avantaj elde eden sarı-lacivertliler, istediği skoru alarak bir üst tura yükselmek istiyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Zimbru ile oynanacak maç öncesi sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte Fenerbahçe'nin Zimbru maçı muhtemel 11'i... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 12:13
İsmail Kartal kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Zimbru maçı 11'i

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 2. ön eleme turu rövanş maçında Zimbru'ya konuk olacak.

İsmail Kartal kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Zimbru maçı 11'i

1 Ağustos Salı günü TSİ 20.30'da oynanacak mücadeleyi İrlanda Futbol Federasyonu'ndan Rob Harvey yönetecek. Harvey'in yardımcılıklarını Robert Clarke ve Wayne McDonnell üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Paul Mclaughlin yapacak.

İsmail Kartal kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Zimbru maçı 11'i

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta Kadıköy'de oynanan mücadeleden 5-0 galip ayrılarak tur kapısını araladı.

İsmail Kartal kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Zimbru maçı 11'i

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller Ferdi Kadıoğlu, Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski ve Joshua King'in ayağından geldi.

İsmail Kartal kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Zimbru maçı 11'i

Moldova ekibiyle oynanacak rövanş maçını da kazanmak isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi.

İsmail Kartal kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Zimbru maçı 11'i

İşte Fenerbahçe'nin Zimbru maçı muhtemel 11'i...

İsmail Kartal kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Zimbru maçı 11'i

ALTAY

İsmail Kartal kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Zimbru maçı 11'i

OSAYI

İsmail Kartal kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Zimbru maçı 11'i

PERES

İsmail Kartal kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Zimbru maçı 11'i

SERDAR

İsmail Kartal kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Zimbru maçı 11'i

FERDİ

İsmail Kartal kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Zimbru maçı 11'i

CRESPO

İsmail Kartal kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Zimbru maçı 11'i

MERT HAKAN

İsmail Kartal kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Zimbru maçı 11'i

SZYMANSKI

İsmail Kartal kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Zimbru maçı 11'i

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