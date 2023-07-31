İsmail Kartal kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Zimbru maçı 11'i

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 2. ön eleme turu rövanş maçında Zimbru'ya konuk olacak.
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 2. ön eleme turu rövanş maçında Zimbru'ya konuk olacak.
1 Ağustos Salı günü TSİ 20.30'da oynanacak mücadeleyi İrlanda Futbol Federasyonu'ndan Rob Harvey yönetecek. Harvey'in yardımcılıklarını Robert Clarke ve Wayne McDonnell üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Paul Mclaughlin yapacak.
Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta Kadıköy'de oynanan mücadeleden 5-0 galip ayrılarak tur kapısını araladı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller Ferdi Kadıoğlu, Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski ve Joshua King'in ayağından geldi.
Moldova ekibiyle oynanacak rövanş maçını da kazanmak isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi.
İşte Fenerbahçe'nin Zimbru maçı muhtemel 11'i...
KENT
DZEKO