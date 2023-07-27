Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Pogba Fenerbahçe'ye gelecek mi? İtalyanlar duyurdu

TRANSFER HABERİ: Pogba Fenerbahçe'ye gelecek mi? İtalyanlar duyurdu

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de merkez orta saha arayışları hız kazandı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın istekleri doğrultusunda hareket eden yönetim, orta saha bölgesine 2 transfer yapmayı amaçlıyor. Operasyon için düğmeye basan Kanarya'nın gündemine gelen son isim, Juventus'tan ayrılması beklenen Paul Pogba oldu. İtalyan basını, Fransız yıldız hakkında flaş bir iddiada bulundu. İşte Paul Pogba transferinde yaşanan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 21:50 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 21:50
BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Pogba Fenerbahçe'ye gelecek mi? İtalyanlar duyurdu

Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe'de operasyon son sürat devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Pogba Fenerbahçe'ye gelecek mi? İtalyanlar duyurdu

UEFA Konferans Ligi'nde Zimbru'yu 5-0'la geçen sarı-lacivertlilerde yeni oyuncuların performansı teknik heyetin yüzünü güldürdü.

TRANSFER HABERİ: Pogba Fenerbahçe'ye gelecek mi? İtalyanlar duyurdu

Dusan Tadic, Edin Dzeko, Ryan Kent ve Szymanski performanslarıyla alkış aldı.

TRANSFER HABERİ: Pogba Fenerbahçe'ye gelecek mi? İtalyanlar duyurdu

İddiasını artırmak isteyen Kanarya'da yıldız futbolcularla transfer görüşmeleri yapılmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Pogba Fenerbahçe'ye gelecek mi? İtalyanlar duyurdu

Fenerbahçe'de kaleci, merkez orta saha, kanat ve sağ bek bölgelerine takviye planlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Pogba Fenerbahçe'ye gelecek mi? İtalyanlar duyurdu

Yeni sezonda kaleyi yabancı bir isme teslim etmeyi düşünen sarı-lacivertlilerde öncelikli hedef Dominik Livakovic.

TRANSFER HABERİ: Pogba Fenerbahçe'ye gelecek mi? İtalyanlar duyurdu

Hırvat file bekçisinin transferi için ısrarlı olan yönetim, temaslarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Pogba Fenerbahçe'ye gelecek mi? İtalyanlar duyurdu

Kanat mevkisine transferde son aşamaya gelen Fenerbahçe, A Milli yıldız Cengiz Ünder'e imza attırmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Pogba Fenerbahçe'ye gelecek mi? İtalyanlar duyurdu

Cengiz Ünder'i ikna eden sarı-lacivertliler, Marsilya ile bonservis pazarlıkları yapıyor.

TRANSFER HABERİ: Pogba Fenerbahçe'ye gelecek mi? İtalyanlar duyurdu

Taraflar arasında büyük farklar bulunmadığı ve kısa sürede transferin sonuçlanmasının beklendiği ifade ediliyor.

TRANSFER HABERİ: Pogba Fenerbahçe'ye gelecek mi? İtalyanlar duyurdu

MERKEZ ORTA SAHAYA 2 TRANSFER!
Fenerbahçe'de merkez orta saha mevkisine büyük önem veriliyor.

TRANSFER HABERİ: Pogba Fenerbahçe'ye gelecek mi? İtalyanlar duyurdu

Teknik direktör İsmail Kartal, yönetimden bu bölgeye 2 transfer birden istedi.

TRANSFER HABERİ: Pogba Fenerbahçe'ye gelecek mi? İtalyanlar duyurdu

Transfer için harekete geçen sarı-lacivertlilerle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atılmıştı.

TRANSFER HABERİ: Pogba Fenerbahçe'ye gelecek mi? İtalyanlar duyurdu

Kanarya'nın Juventus'tan ayrılması beklenen Paul Pogba'yı istediği öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ: Pogba Fenerbahçe'ye gelecek mi? İtalyanlar duyurdu

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin ilgilendiği ifade edilen Fransız yıldız hakkında flaş bir iddiada bulundu.

TRANSFER HABERİ: Pogba Fenerbahçe'ye gelecek mi? İtalyanlar duyurdu

PAUL POGBA GÜNDEMDE DEĞİL!
Calciomercato'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Paul Pogba transferi için ne oyuncuyla ne de Juventus yönetimiyle temasa geçmiş değil.

TRANSFER HABERİ: Pogba Fenerbahçe'ye gelecek mi? İtalyanlar duyurdu

Sarı-lacivertlilerin transfer gündeminde yer almadığı belirtilen Pogba'nın önünde 2 seçenek olduğu bildirildi.

TRANSFER HABERİ: Pogba Fenerbahçe'ye gelecek mi? İtalyanlar duyurdu

Juventus'tan ayrılacak olan Pogba'nın Suudi Arabistan veya Amerika arasında tercih yapacağı kaydedildi.

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