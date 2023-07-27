TRANSFER HABERİ: Pogba Fenerbahçe'ye gelecek mi? İtalyanlar duyurdu

Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe'de operasyon son sürat devam ediyor.
Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe'de operasyon son sürat devam ediyor.
UEFA Konferans Ligi'nde Zimbru'yu 5-0'la geçen sarı-lacivertlilerde yeni oyuncuların performansı teknik heyetin yüzünü güldürdü.
Dusan Tadic, Edin Dzeko, Ryan Kent ve Szymanski performanslarıyla alkış aldı.
İddiasını artırmak isteyen Kanarya'da yıldız futbolcularla transfer görüşmeleri yapılmaya devam ediyor.
Fenerbahçe'de kaleci, merkez orta saha, kanat ve sağ bek bölgelerine takviye planlanıyor.
Yeni sezonda kaleyi yabancı bir isme teslim etmeyi düşünen sarı-lacivertlilerde öncelikli hedef Dominik Livakovic.
Hırvat file bekçisinin transferi için ısrarlı olan yönetim, temaslarını sürdürüyor.
Kanat mevkisine transferde son aşamaya gelen Fenerbahçe, A Milli yıldız Cengiz Ünder'e imza attırmaya hazırlanıyor.
Cengiz Ünder'i ikna eden sarı-lacivertliler, Marsilya ile bonservis pazarlıkları yapıyor.
Taraflar arasında büyük farklar bulunmadığı ve kısa sürede transferin sonuçlanmasının beklendiği ifade ediliyor.
MERKEZ ORTA SAHAYA 2 TRANSFER!
Fenerbahçe'de merkez orta saha mevkisine büyük önem veriliyor.
Teknik direktör İsmail Kartal, yönetimden bu bölgeye 2 transfer birden istedi.
Transfer için harekete geçen sarı-lacivertlilerle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atılmıştı.
Kanarya'nın Juventus'tan ayrılması beklenen Paul Pogba'yı istediği öne sürüldü.
İtalyan basını, Fenerbahçe'nin ilgilendiği ifade edilen Fransız yıldız hakkında flaş bir iddiada bulundu.
PAUL POGBA GÜNDEMDE DEĞİL!
Calciomercato'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Paul Pogba transferi için ne oyuncuyla ne de Juventus yönetimiyle temasa geçmiş değil.
Sarı-lacivertlilerin transfer gündeminde yer almadığı belirtilen Pogba'nın önünde 2 seçenek olduğu bildirildi.
Juventus'tan ayrılacak olan Pogba'nın Suudi Arabistan veya Amerika arasında tercih yapacağı kaydedildi.