Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe 5-0 Zimbru (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fenerbahçe 5-0 Zimbru (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zimbru ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler bu sezonun ilk sınavında rakibini 5-0 mağlup ederek rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 22:56 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 23:03
Fenerbahçe 5-0 Zimbru (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zimbru'yu 5-0 mağlup etti.

Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Ferdi Kadıoğlu, Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski ve Joshua King kaydetti.

Fenerbahçe'de Emre Mor 73. dakikada sakatlanarak yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.

Fenerbahçe'nin Zimbru ile oynayacağı rövanş maçı 1 Ağustos Salı günü oynanacak.

MAÇTAN DAKİKALAR;

6'ncı dakikada Ferdi'nin ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Tadic, pasını Szymanski'ye aktardı. Szymanski'nin vuruşunda top savunmaya çarparak kornere gitti.

8'inci dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahasına pasında topla Tadic buluştu. Tadic'in dönerek yaptığı vuruşta kaleci topu kornere çeldi.

11'inci dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Tadic, meşin yuvarlağı Ferdi'ye aktardı. Ferdi'nin ceza sahası sol çaprazından sağ ayakla yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-0.

13'üncü dakikada son çizgiye inen Dzeko'nun ceza sahasındaki Kent'i gördü. Penaltı noktasında topla buluşan Kent'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Agachi'nin solundan ağlarla buluştu: 2-0.

31'nci dakikada Tadic'in pasında ceza sahasının içindeki Dzeko kaleyi düşündü. Savunmadan seken top yeniden sol kanttaki Tadic'e geldi. Yeniden meşin yuvarlakla buluşan Tadic'in ortasında Dzeko'nun yaptığı kafa vuruşu üstten auta çıktı.

42'nci dakikada Zimbru'nun sol kanattan gelişen atağında Samiev'in sağ ayağıyla yaptığı vuruşu kaleci Altay kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı 2-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi.

59'uncu dakikada Osayi'nin ceza sahasının içinden çektiği şut savunmadan sekti. Seken topla buluşan Crespo'nun ceza sahası dışından vuruşunda top üstten dışarı gitti.

61'inci dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Mert Hakan Yandaş'ın pasında topla buluşan Dzeko, topu ağlara gönderdi: 3-0.

63'üncü dakikada Fenerbahçe farkı 4'e çıkardı. Edin Dzeko'nun pasıyla buluştuktan sonra çalımlarla ceza sahasına yaklaşan Szymanski, kaleciyi de geçerek topu ağlarla buluşturdu: 4-0.

88'inci dakikada rakip yarı alanda topla buluşan King ceza sahasına yaklaştı. King'in ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 5-0.

Sarı-lacivertli ekip, karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.

DİĞER
Fenerbahçe Zimbru maçı CANLI İZLE | S Sport Plus canlı yayın izle ekranı ile UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe Zimbru maçı canlı izle linki burada
Başkan Erdoğan, Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu
G.Saray'a 100 milyonluk transfer...
Beşiktaş'ta flaş Rebic gelişmesi! Anlaşma sağlandı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de şok sakatlık! 10 dakika sahada kaldı
F.Bahçe'de flaş Cengiz gelişmesi! Fransızlar transferi duyurdu
YKS ek tercihlerde puan düşer mi 2023?
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak Temmuz 2023?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de şok sakatlık! 10 dakika sahada kaldı F.Bahçe'de şok sakatlık! 10 dakika sahada kaldı 22:39
F.Bahçe'de flaş Cengiz gelişmesi! Fransızlar transferi duyurdu F.Bahçe'de flaş Cengiz gelişmesi! Fransızlar transferi duyurdu 21:56
F.Bahçe'den 5 yıldız kararı! Zimbru maçında... F.Bahçe'den 5 yıldız kararı! Zimbru maçında... 21:31
Beşiktaş Tirana maçına hazır! Beşiktaş Tirana maçına hazır! 20:59
İsmail Kartal'dan transfer sözleri! İsmail Kartal'dan transfer sözleri! 20:27
F.Bahçe - Zimbru | CANLI F.Bahçe - Zimbru | CANLI 19:38
Daha Eski
Beşiktaş'ta flaş Rebic gelişmesi! Anlaşma sağlandı Beşiktaş'ta flaş Rebic gelişmesi! Anlaşma sağlandı 19:16
Brighton Igor Julio'yu kadrosuna kattı! Brighton Igor Julio'yu kadrosuna kattı! 18:42
F.Bahçe'nin Zimbru maçı 11'i belli oldu! F.Bahçe'nin Zimbru maçı 11'i belli oldu! 18:20
12 Dev Adam kamp için İtalya'ya gitti! 12 Dev Adam kamp için İtalya'ya gitti! 18:14
Şenol Güneş'ten Rebic açıklaması! Transferi... Şenol Güneş'ten Rebic açıklaması! Transferi... 18:02
Timur'dan İngiltere seferi! Genç stoper Cimbom'a Timur'dan İngiltere seferi! Genç stoper Cimbom'a 17:37