Fenerbahçe 5-0 Zimbru (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zimbru'yu 5-0 mağlup etti.
Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Ferdi Kadıoğlu, Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski ve Joshua King kaydetti.
Fenerbahçe'de Emre Mor 73. dakikada sakatlanarak yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.
Fenerbahçe'nin Zimbru ile oynayacağı rövanş maçı 1 Ağustos Salı günü oynanacak.
MAÇTAN DAKİKALAR;
6'ncı dakikada Ferdi'nin ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Tadic, pasını Szymanski'ye aktardı. Szymanski'nin vuruşunda top savunmaya çarparak kornere gitti.
8'inci dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahasına pasında topla Tadic buluştu. Tadic'in dönerek yaptığı vuruşta kaleci topu kornere çeldi.
11'inci dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Tadic, meşin yuvarlağı Ferdi'ye aktardı. Ferdi'nin ceza sahası sol çaprazından sağ ayakla yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-0.
13'üncü dakikada son çizgiye inen Dzeko'nun ceza sahasındaki Kent'i gördü. Penaltı noktasında topla buluşan Kent'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Agachi'nin solundan ağlarla buluştu: 2-0.
31'nci dakikada Tadic'in pasında ceza sahasının içindeki Dzeko kaleyi düşündü. Savunmadan seken top yeniden sol kanttaki Tadic'e geldi. Yeniden meşin yuvarlakla buluşan Tadic'in ortasında Dzeko'nun yaptığı kafa vuruşu üstten auta çıktı.
42'nci dakikada Zimbru'nun sol kanattan gelişen atağında Samiev'in sağ ayağıyla yaptığı vuruşu kaleci Altay kornere çeldi.
Mücadelenin ilk yarısı 2-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi.
59'uncu dakikada Osayi'nin ceza sahasının içinden çektiği şut savunmadan sekti. Seken topla buluşan Crespo'nun ceza sahası dışından vuruşunda top üstten dışarı gitti.
61'inci dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Mert Hakan Yandaş'ın pasında topla buluşan Dzeko, topu ağlara gönderdi: 3-0.
63'üncü dakikada Fenerbahçe farkı 4'e çıkardı. Edin Dzeko'nun pasıyla buluştuktan sonra çalımlarla ceza sahasına yaklaşan Szymanski, kaleciyi de geçerek topu ağlarla buluşturdu: 4-0.
88'inci dakikada rakip yarı alanda topla buluşan King ceza sahasına yaklaştı. King'in ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 5-0.
Sarı-lacivertli ekip, karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.