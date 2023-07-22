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Fenerbahçe'de Edin Dzeko açıklamalarda bulunuyor | CANLI YAYIN

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Edin Dzeko açıklamalarda bulunuyor. Canlı yayına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2023 Cumartesi 16:22 Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2023 Cumartesi 16:34
Fenerbahçe'de Edin Dzeko açıklamalarda bulunuyor | CANLI YAYIN

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Edin Dzeko açıklamalarda bulunuyor. Canlı yayına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İşte o sözler...

"İlk izlenimlerim pozitif. En önemlisi birlikte sıkı bir şekilde çalışıyor olmamız. Kısa bir süre içinde sezon başlamış olacak. Takım hemen hemen hazır durumda. Yeni gelen oyuncularla birlikte kısa süre içinde çok daha iyi noktaya geleceğiz."

"2 YIL ÖNCE GELEBİLİRDİM"

Bizler Bosnalılar olarak sizleri çok seviyoruz. Bizler kardeşiz. Fenerbahçe ile 2 yıl önce de görüşmüştüm. Güzel sohbetler olmuştu. Inter ile hemen hemen anlaşmaya varılmış olsa da transfer maalesef gerçekleşmemişti.

Fenerbahçe her zaman şampiyonluk için oynar. Ben de bu hedef için buradayım.

"BU KADAR SÜRE ŞAMPİYON OLUNMAMASI İYİ DEĞİL"

Yaptığımız görüşmelerde Fenerbahçe'nin ligi ne kadar kazanmak istediğini konuştuk. Böyle büyük bir camianın şampiyonluğu bu kadar uzun süre kazanamaması iyi bir şey değil. Fenerbahçe çok büyük bir camia, en iyisini hak ediyor.

Deneyimli futbolcu, 'Çift forvet mi, tek forvet mi?' sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

Burada önemli olan benim pozisyonumdan ziyade benden isteneni sahaya yansıtabilmek. Hangi pozisyonda oynamak benim için sorun olmaz. En önemli şey hızlı bir şekilde adapte olmak. Takımın nasıl oynadığı ve oyun stili önemli.

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