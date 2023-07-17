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Fenerbahçe Mbwana Samatta ile yollarını ayırdı! İşte yeni takımı

Son dakika: Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe'de ayrılık resmen gerçekleşti. Sarı lacivertliler Mbwana Samatta'yı Paok'a transfer olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2023 Pazartesi 16:22 Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2023 Pazartesi 16:34
Fenerbahçe Mbwana Samatta ile yollarını ayırdı! İşte yeni takımı

Sarı-lacivertli ekip, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Tanzanyalı golcüyle yollarını ayırdı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Profesyonel Futbol Takımımızda futbolcularımızdan Mbwana Samatta, Yunanistan'ın Paok Kulübüne transfer olmuştur. Oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

SARI-LACİVERTLİ FORMAYI 33 MAÇTA GİYDİ

Fenerbahçe'den ayrılarak Paok'a transfer olan Mbwana Samatta, sarı-lacivertli formayla 33 maça çıktı. Tanzayalı forvet bu karşılaşmalarda 6 gol kaydetti.

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