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FENERBAHÇE HABERLERİ - Barcelona'dan şaşırtan açıklama! Arda Güler...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği başarılı performansla birçok kulübün radarına giren Arda Güler, İspanyol devi Real Madrid'e transfer oldu. Bir başka İspanyol devi Barcelona'nın kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği genç yıldızla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Barcelona Sportif Direktörü Deco, milli yıldızla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. İşte o sözler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2023 Salı 10:32
FENERBAHÇE HABERLERİ - Barcelona'dan şaşırtan açıklama! Arda Güler...

Sezonun sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen isim Arda Güler olmuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Barcelona'dan şaşırtan açıklama! Arda Güler...

Sarı-lacivertli formayla etkileyici bir performans sergileyen 18 yaşındaki yıldız, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Barcelona'dan şaşırtan açıklama! Arda Güler...

Adı birçok takımla anılan Arda, tercihini Real Madrid'den yana kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Barcelona'dan şaşırtan açıklama! Arda Güler...

Milli futbolcu, geçtiğimiz günlerde İspanyol deviyle 6 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Barcelona'dan şaşırtan açıklama! Arda Güler...

Real Madrid, Fenerbahçe'den transfer ettiği ve 6 yıllık sözleşme imzaladığı Arda Güler'i tanıttı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Barcelona'dan şaşırtan açıklama! Arda Güler...

Real Madrid'in Madrid kentindeki Valdebebas bölgesinde bulunan tesislerinde yapılan ilk tanıtım basına kapalı olarak sadece kulüp yöneticileri, Arda Güler ve ailesi arasında gerçekleştirildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Barcelona'dan şaşırtan açıklama! Arda Güler...

Oldukça heyecanlı olduğu gözlenen Arda Güler, burada yaptığı kısa konuşmada, "Bugün benim hayatımın en özel günü. Herkese teşekkür etmek istiyorum." dedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Barcelona'dan şaşırtan açıklama! Arda Güler...

Tanıtımın başında gösterilen Arda Güler'in Fenerbahçe ve A Milli Takım ile gollerinden oluşan video ise salonda duygulu anlar yaşattı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Barcelona'dan şaşırtan açıklama! Arda Güler...

Arda Güler'in annesi Serap Güler gözyaşlarına hakim olamazken, sık sık mendil ile yaşlarını sildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Barcelona'dan şaşırtan açıklama! Arda Güler...

Serap Güler'e, onu elinden tutan eşi Ümit Güler ve annesine sarılan Arda destek oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Barcelona'dan şaşırtan açıklama! Arda Güler...

Diğer yandan Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez de konuşmasında, "Arda, kulübümüzün değerlerini karşılayan bir futbolcusun. Burada hem futbolcu olarak hem de Real Madrid değerlerinde büyümeye devam edeceksin. Cesaret, kazanma arzusu, alçak gönüllük. Real Madrid asla pes etmez." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Barcelona'dan şaşırtan açıklama! Arda Güler...

Arda ve tüm ailesini tek tek tebrik eden Perez, "Her futbolcunun gelişi bizim için büyük bir heyecan ve özel bir neşe kaynağıdır. Real Madrid tüm tarihi boyunca kadrosunda efsane futbolcuları bulundurmuş bir kulüptür. Bugün hem günümüzü hem de geleceğimizi güçlendireceğine inandığımız bir transferimiz var. Futbolda tüm dünyaya adını duyurma, zafer kazanma düşü kuran bir futbolcuyu kadromuza aldık. Hoş geldin Arda." diye konuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Barcelona'dan şaşırtan açıklama! Arda Güler...

"Arda, bu kulübü bu formayı tercih ettiğin için teşekkürler." diyen Perez, "Bugünü hayatında asla unutmayacaksın. Dünya futbolunda gelecek vaat eden en parlak futbolculardan birisin. Fenerbahçe ile büyük bir sezon geçirdin. Türkiye Kupası'nı kazanarak ve finalin en iyi futbolcusu olarak bunu taçlandırdın." değerlendirmesinde bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Barcelona'dan şaşırtan açıklama! Arda Güler...

"Arda, Türkiye'de tüm halkın gurur duyduğu birisin ve sanki bir büyükelçi gibisin." diyen Perez, "Real Madrid bir yaşam şeklidir. Her çocuk bir gün futbolcu olmayı ve Real Madrid'de oynamayı düşler. Sen bunu gerçekleştirdin. Unutma, Real Madrid taraftarı seni bağrına basacak, sana her şeyini verecek, Real Madrid futbolcusu olmanın verdiği baskıyı aşmana yardımcı olacaktır." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Barcelona'dan şaşırtan açıklama! Arda Güler...

Arda Güler, Real Madrid ile ilk idmanına çıkarken, genç futbolcuyu kadrosuna katmak için büyük çaba sarf eden Barcelona'dan Arda konusuyla ilgili açıklama geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Barcelona'dan şaşırtan açıklama! Arda Güler...

Barcelona Sportif Direktörü Deco, Arda Güler ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Barcelona'dan şaşırtan açıklama! Arda Güler...

"ARDA İÇİN NE DEĞİŞTİ BİLMİYORUM"

Deco, "Arda Güler transferinde ne mi oldu? Bilmiyorum. Gerçekten söylüyorum onun için ne değişti bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Barcelona'dan şaşırtan açıklama! Arda Güler...

Deco, geçtiğimiz günlerde Arda Güler'in transferi için İstanbul'a gelmiş ve hem kulüp hem de oyuncu cephesiyle görüşmeler gerçekleştirmişti.

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