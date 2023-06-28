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Fenerbahçe İsmail Kartal'ı resmen açıkladı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler son olarak yeni teknik direktör İsmail Kartal'ı resmen duyurdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2023 Çarşamba 19:37 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2023 Çarşamba 20:08
Fenerbahçe İsmail Kartal'ı resmen açıkladı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, İsmail Kartal'ı resmen duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten açıklama geldi. Fenerbahçe'de üçüncü İsmail Kartal dönemi resmen başladı. Sarı-lacivertliler, 2014/2015 sezonunda ve 2021/ 2022 sezonunun ikinci yarısında sarı-lacivertli takımı çalıştıran 62 yaşındaki teknik adamla 1 yıllık anlaşma sağladı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN İSMAİL KARTAL AÇIKLAMASI:

Fenerbahçemize hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet eden ve en zor dönemlerde camiamızın bir neferi olarak hiçbir sorumluluktan kaçınmayan İsmail Kartal Hocamız ile 2023-2024 sezonu için bir yıllık anlaşmaya varılmıştır.

İsmail Kartal, Fenerbahçe kariyerini bu sezon yarışacağımız tüm kulvarlarda kupalar kazanarak taçlandırmak için, yeniden Çubuklu'nun başına geçiyor.

Yuvana hoş geldin FENERBAHÇE'NİN NEFERİ

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