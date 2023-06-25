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Zakaria Fener’e

Orta sahada revizyona gidecek olan Fenerbahçe, sezonu Chelsea’de kiralık geçiren Denis Zakaria'yı gündemine aldı. Juventus'la masaya oturulacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2023 Pazar 06:50
Zakaria Fener’e

Zajc ile sözleşme uzatmayan, Arao, Crespo ve İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, orta sahaya takviye yapmak için harekete geçti. Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen ve dünya çapında isimlerle kadrosunu güçlendirmeye başlayan sarı-lacivertlilerde orta alana düşünülen isim; Denis Zakaria... Sezonu İngiliz devi Chelsea'de kiralık olarak geçiren İsviçreli yıldızın bonservisi Juventus'ta bulunuyor. İtalyan ekibi ise yeni sezonda da 26 yaşındaki oyuncuyu kadroda düşünmüyor. Bu bağlamda harekete geçen sarı-lacivertliler, Zakaria'ya teklifte bulundu. Oyuncu da düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği için Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakıyor. Sarı-lacivertli yönetim, bayramdan sonra Zakaria için Juventus'la masaya oturacak.

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